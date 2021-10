Nároďák potřebuje stabilní základ. Zálohy reprezentace se proti Walesu a Bělorusku moc nepředvedly

Papírově slabý soupeř, hráno v kazaňském azylu více než tisíc kilometrů od krajiny domácího týmu, na zastaralém stadionu bez diváků, s tuze okleštěným výběrem. Od takového duelu mohl kvalitní fotbalový zážitek očekávat jen velký optimista.

Zároveň si přiznejme, že zápas kvalifikace mistrovství světa s Běloruskem nakonec nabídl ještě o něco horší podívanou, než jaká se očekávala. Povinná výhra (2:0) to sice byla, o moc víc z toho ale čeští fotbalisté v pondělí nevydolovali.



Mezi plusy patří relativně brzké vedení, které zařídil ve 22. minutě Schick, a pojistka v polovině druhé půle, kdy se trefil Hložek. Dá se tedy říct, že Češi průběh utkání kontrolovali. Což je rozhodně lepší, než kdyby se vyloženě trápili a vysvobodila je až nějaká šmudla v úplném závěru. Nebo kdyby na tři body vůbec nedosáhli.

Kanonýr Patrik Schick tedy předpoklady naplnil. „Jedna plus jedna, pomohl nám ke třem bodům. To se od něj očekává a věřím, že v tom bude nadále pokračovat,“ shrnul kouč Jaroslav Šilhavý zásluhu jedničky reprezentačního útoku, která dává najevo, jak je se svou zásadní rolí srozuměna. „Počítám s tím, že se góly ode mě budou čekat,“ říkal 25letý střelec už zkraje uplynulého říjnového srazu.

Dobře, že mu nechybí sebevědomí. Hledá si pozice pro zakončení, navádí si na ně míč, dokáže se v šanci zorientovat a vhodně se rozhodnout. Tak tomu bylo i v klíčovém momentu, kdy Sadílkův dloubák za obranu bez zpracování v nikterak komfortní pozici proměnil v gólovou střelu. Pak branku připravil i pro Hložka, který naopak potřeboval protrhnout střeleckou smůlu. A mezitím si šel ještě pro jednu trefu – po úniku téměř od půlky hřiště sice brankáře Pavljučenka mazácky přehodil, jenže míč poslal pár metrů vedle tyče.

Zatímco Schick byl zásadní postavou, duše týmu nesla jméno Michal Sadílek. Pouhých 169 centimetrů vysoký středopolař hostující z PSV Eindhoven v Twente předváděl to, co se od většiny ostatních čekalo marně. Neustálá aktivita, pohyb, zarputilost i snaha přelstít defenzivu soupeře. A po přeskupení postů ve druhém poločase, kdy se z hloubi pole dostal pod hrot, mu to šlo ještě víc. „Udělal tam hrozně moc práce. Hrál skvěle, odehrál výborný zápas. I Adamovi (Hložkovi) se trochu ulevilo, že to mohl rozbíhat ze strany,“ zhodnotil Šilhavý.

Takové oživení mužstvo potřebovalo. Zvlášť když mu to i v předchozím duelu doma s Walesem (2:2) pořádně drhlo. Ti, kdo aktuálně bývají v reprezentace na hraně základní sestavy nebo tvoří záložní formaci, příliš dobře za zraněné opory nezaskočili.

Měl to být dvojzápas, z něhož Češi před finišem kvalifikace vytěží náskok na Wales a vylepší si skóre. Obě země však dál mají shodně bodů (jedenáct) a Velšany ještě čekají dvě střetnutí (s Běloruskem a Belgií), zatímco Čechy pouze jeden (s Estonskem). „Bude se asi bude rozhodovat v zápase mezi Walesem a Belgií,“ předpovídá Šilhavý. „Uvidíme, jak to zvládnou, budeme fandit Belgii. Už to nemáme ve svých rukách, ale věříme, doufáme, že to dopadne.“



V případě rovnosti bodů jsou podstatnější celkové skóre a větší počet vstřelených branek, až poté přijde na řadu bilance vzájemných zápasů. Pokud Česku druhé místo unikne, je velmi pravděpodobné, že se do play off dostane díky triumfu ve skupině Ligy národů. V tom případě by však semifinále vyřazovací části hrálo na půdě soupeře, stejně jako čtyři nejhorší z tabulky celků na druhých místech.

Ať už se Češi do druhé fáze, která je na programu v březnu, dostanou jakkoliv, musí působit mnohem konkurenceschopněji a úderněji. To si žádá ubrat na komplikovanosti rozjíždění akcí, míč se hráčům musí dostávat na kopačky rychleji a pohotovější musí být i přihrávky, náběhy. Ofenziva si od zálohy žádá průnikové pasy a ať si technicky vyspělí borci věří jeden na jednoho. Jako nutnost se jeví návrat absentujících: Coufal, Kúdela, Provod, Holeš, Masopust, Barák či Ševčík – jejich výčet by dal dohromady snad většinu sestavy. Navíc se docela rychle musí dostat do formy. Aby ale nezůstalo jen u zbožného přání, těžko totiž odhadnout, jak na tom všichni individuálně i týmově budou. Však ani už Souček není tím bourákem z minulých dvou sezon, kdy se mu dařilo až neuvěřitelně.

Přejme si, aby se český fotbal po šestnácti letech opět dostal na hostinu největšího svátku, zjevně to však bude velmi těžký úkol. Ač se na úspěšném Euru zdálo, že reprezentace stojí na pevných základech, teď se může stát, že je bude muset z velké části budovat znovu.