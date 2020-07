Návrat na výsluní? Chceme přivést Ronalda se Zidanem, slibuje fanouškům Marseille nový kupce

Marseille Devět titulů ve francouzské lize, vítězství v Lize mistrů či trojnásobná účast ve finále Evropské ligy. Teď je ale mnohem hůř. Fanoušci Olympique Marseille v současnosti těžce nesou ne úplně ideální výsledky svého milovaného týmu, změnu by ale mohl přinést nový zámožný majitel.

Jean-Pierre Papin, Rudi Völler, Didier Deschamps nebo Marcel Desailly. To je stručný výčet legend, které hájily barvy Olympique Marseille a vybojovaly zde řadu vavřínů. V klubu z přístavního francouzského města se v současnosti může blýskat na lepší časy.

Zájem o jeho koupi před příští sezonou totiž projevil francouzský podnikatel Mourad Boudjellal. Zakladatel slavných komiksů Soleil Productions by historicky úspěšný celek chtěl podle francouzských médií získat za 700 milionů euro (přibližně 18,7 miliardy korun).

A cíle nemá malé.

V jeho hledáčku na post trenéra je rodák z Marseille Zinedine Zidane, do pole si vysnil zámožný podnikatel Cristiana Ronalda.



„Co by bylo lepšího, než sem přivést někoho, kdo se zde narodil a k městu má vztah? Mým cílem je Zidana přivést, jestli se to ale povede, ukáže budoucnost. V týmu bych také viděl rád Cristiana Ronalda, kdo by také ne? Líbí se mi jeho pokora a disciplína. Ta představa, že má na sobě dres Marseille nahání husí kůži, to je můj hlavní úkol,“ slibuje Boudjellal.

Povede se mu realizovat tyto odvážné plány?