Nebezpečné protiútoky a vysoké tempo. Čeká nás dobře nastavený tým, říká trenér Lišek Rodgers

Praha Trenér fotbalistů Leicesteru Brendan Rodgers považuje Slavii za dobře poskládané mužstvo, které má rychlá křídla a je zvyklé vyhrávat. Nemá ovšem strach, že by Pražané jeho celek ve čtvrtečním úvodním utkání vyřazovací fáze Evropské ligy zaskočili, protože anglický tým je podle něj na podobný herní styl zvyklý z Premier League.

„Čeká nás tým, který je dobře nastaven. Pochopitelně mají sebevědomí, protože jsou nejlepším týmem v zemi, jsou mistry a vedou tabulku své soutěže. Když se podíváme na výsledky, jsou prostě zvyklí vyhrávat. To vždy přináší sebevědomí,“ řekl Rodgers při on-line tiskové konferenci.



„Mají dobře poskládaný tým, hrají ve vysokém tempu. Mají nebezpečné protiútoky a jejich křídla jsou velmi rychlá a dynamická. Ale není to nic, čím bychom si už neprošli, na co bychom nebyli zvyklí ze zápasů v Premier League. Víme, že soupeř je velmi ambiciózní, chce postoupit dál, takže to bude velmi náročný dvojzápas. Těšíme se na tuhle výzvu,“ dodal osmačtyřicetiletý kouč.

Do Edenu se vrátí po třech a půl letech, v létě 2017 tam ještě coby trenér Celticu Glasgow uhrál se Slavií bezbrankovou remízu v přípravném utkání. Kvůli koronaviru smí Leicester zůstat v Praze jen 24 hodin, proto absolvoval předzápasový trénink nezvykle ještě v Anglii a do Čech přiletí až k večeru.



„Je to v pohodě, není to žádný velký zásah do našich plánů. Kvůli koronaviru, který trápí celý svět, jsme se rozhodli, že budeme trénovat u nás. Odcestujeme později, nevidím v tom žádný problém. Těšíme se do Prahy,“ uvedl Rodgers.

„Asi nebudeme moci odejít z hotelu. Bylo by moc hezké jít se trochu projít a podívat se po Praze. Ale budeme muset zůstat na hotelu a připravovat se na zápas,“ doplnil záložník Leicesteru Harvey Barnes.

Harvey Barnes je letos ve veliké formě.

Třetí tým anglické ligy zatím v evropských pohárech odehrál jen 24 zápasů a do jarní fáze postoupil teprve podruhé. I proto přikládá Evropské lize velkou důležitost.



„Samozřejmě Liga mistrů je pro každého více vysněnou soutěží, ale i Evropská liga je hrozně zajímavá. Je to velká soutěž a je lákavé ji zkusit vyhrát. Ale soustředíme se na nejbližší kolo. Je pravda, že na vyřazovací fázi řada z nás není zvyklá, já jsem ještě nikdy na dva zápasy nehrál. Musíme se naučit, jak se s tím vypořádat. Bude to hodně zajímavé,“ dodal Barnes.