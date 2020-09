Nejdražší brankář světa terčem posměchu. Kepova chyba nás stála zápas, ví po prohře Lampard

Londýn Byl to druhý zápas v sezoně, který by raději vymazal z paměti. Po dvou kolech nic moc bilance... Kepa Arrizabalaga, brankář fotbalové Chelsea, je zase terčem kritiky, tentokrát za to, jak namazal Sadiovi Manému z Liverpoolu na druhý gól.

„Jeho zjevná chyba nás stála zápas,“ prohlásil po nedělní porážce 0:2 trenér Frank Lampard. Kepa, který před dvěma lety do Chelsea přišel z Athletiku Bilbao za 71 milionů liber (téměř dvě miliardy korun) a je nejdražším gólmanem planety, má do spolehlivé jedničky daleko.

Kepovo pochybení začíná v čase 0:47:

Proti Liverpoolu nepůsobil jistě a svůj výkon „korunoval“ ve čtyřiapadesáté minutě, když na malém vápně přihrál přímo do kroku napadajícímu Manému, který vzápětí snadno zvyšoval na 2:0 pro hosty. Španělský brankář pak naštvaně nakopl balon zpátky do sítě... Zlobil se na sebe oprávněně, uvědomuje si, že to z jeho strany není ono. I v prvním kole v Brightonu, kde nakonec Chelsea zvítězila 3:1, nesl vinu na trefě protivníka. „S tímhle gólmanem Chelsea nemůže vyhrát ligu,“ kritizoval jej někdejší výtečný útočník Alan Shearer v pořadu Match of the Day na BBC. „Ten kluk evidentně nemá sebedůvěru, až je mi ho vlastně líto. Trochu mě překvapilo, že ho Frank po Brightonu znovu postavil mezi tři tyče.“

Dvojkou v Chelsea je zkušený Willy Caballero z Argentiny a Shearer vyjádřil myšlenku, že měl od startu sezony chytat on. Lampard už prozradil, že ve středečním utkání třetího kola Ligového poháru s Barnsley nastoupí. „Ale to bylo v plánu už delší dobu,“ vysvětloval, že jeho rozhodnutí nesouvisí s Kepovým představením proti Liverpoolu. „Nerad bych, aby z toho lidi vyvozovali takové závěry.“

Není však tajemstvím, že bývalý fenomenální záložník ke Kepovi nechová velkou důvěru. V průběhu minulého ročníku jej na chvíli posadil a aktuálně jej touží nahradit Edouardem Mendym, osmadvacetiletým Senegalcem působícím v Rennes. Na tiskové konferenci to však komentovat nechtěl. „Musíme nadále tvrdě pracovat. Všichni včetně Kepy, kterého musíme podpořit. Je důležité mu zvednout sebevědomí,“ dodal Lampard.