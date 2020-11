‚Nejhorší panenkovská penalta historie.‘ Lookman daroval West Hamu výhru, kritizuje ho trenér i fanoušci

Londýn Vskutku nepovedený závěr utkání zažil levý záložník Fulhamu Ademola Lookman. V posledních sekundách zápasu proti West Hamu (0:1) totiž třiadvacetiletý Angličan kopal pokutový kop, ležérně kopnutou „panenkovskou“ penaltu ale neproměnil a schytal to od fanoušků i vlastního trenéra.

West Ham byl sice celý zápas aktivnější, proti houževnatě hrajícímu Fulhamu se mu ale dlouho nedařilo prosadit. Proti byl skvěle chytající Alphonse Areola, kterého navíc dvakrát zachránilo břevno.

Vysvobození přišlo až v nastaveném čase. Balbuena v 91. minutě našel Benrahma, ten uviděl na hranici penaltového puntíku zcela osamoceného Součka, který střelou z první k tyči nedal šanci Areolovi a v letošním roce Premier League se poprvé prosadil.

Vítězný zásah to ale nakonec být nemusel.



Hlavní sudí utkání Robert Jones totiž v posledních sekundách písknul po poradě s videorozhodčím pokutový kop po zbytečném podražení Mohameda Benrahmy, přesto zůstal osud ke Kladivářům spravedlivý. K penaltě se totiž postavil Ademola Lookman, jenž ledabyle kopnutou „panenkovskou“ penaltou nechal vyniknout brankáře West Hamu Lukasze Fabianského.

Pokutový kop začíná v čase 1:16:

„Nebudu to skrývat, jsem strašně naštvaný a on také. Takhle penaltu zahodit nesmíte. Když už se pro takový způsob rozhodnete, musíte to proměnit,“ zlobil se trenér Fulhamu Scott Parker.

Popel na hlavu si sypal den po utkání i sám Lookman.

„Po své hrubce přebírám veškerou odpovědnost za náš výsledek. Omlouvám se svým spoluhráčům, trenérovi i všem fanouškům. Slibuji, že přidám branky, nenechám se zničit jedním neúspěchem,“ vzkázal třiadvacetiletý Angličan.

Někteří fanoušci Fulhamu však s Lookmanem neměli soucit.

„Nejhorší panenkovská penalta historie, neuvěřitelné.“

„Chtěl bych mít Lookmanovo sebevědomí, kopací techniku ovšem rozhodně ne.“

„Dívám se na to popadesáté a stále nemůžu přijít na to, co chtěl Lookman udělat. Vsadil si snad na West Ham?“

Fulham se po smolné prohře propadl na 17. místo Premier League a pravděpodobně ho čeká boj o přežití.