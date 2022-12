Nizozemsko - Spojené státy 3:1, vítězové trestali chyby, u všech gólů Dumfries

Nizozemci ve čtvrtfinále vyzvou vítěze sobotního večerního duelu Argentina - Austrálie, Spojené státy na turnaji končí.

Američané nezklamali, byli důstojným soupeřem, vytvořili si celkem dost nadějných příležitostí, ale neuměli je vyřešit.

To evropský protivník takřka všechny možnosti nekompromisně trestal. Mužem zápasu je Dumfries, který na první dvě branky vzorově přihrál a třetí dal sám.

„Ukázali jsme, že náš tým má potenciál, že dokážeme čelit velkým evropským soupeřům. Jsem na naše mužstvo hrdý, ale teď bezprostředně po zápase cítím zklamaní,“ řekl americký kouč Gregg Berhalter.

První dvě gólové akce si byly hodně podobné, padly dva takřka stejné góly.

Na obou měl zásadní podíl pravý wingback z Interu Milán. Zatáhl akci po křídle, necpal míč před bránu na přední tyč, ale přihrával pod sebe do druhé vlny. A neobsazený spoluhráč střílel z dvanácti metrů k tyči.

První branku dal Depay v 10. minutě. Gólovou akci Nizozemci rozjeli krátkou kombinací na vlastní polovině ve středu pole, Američané podcenili návrat do defenzívy, především defenzivní záložník Adams. Hodně pomalu vyklusával a nechal prostor před oběma stopery úplně volný, odkud pálil Depay.

Při druhém gólu v nastavení první půle Dumfries vhodil aut, pak dostal míč zpátky a díky laxnímu bránění soupeře měl dost času si rozmyslet, jak bude centrovat. Počkal si, pak od zadní čáry poslal míč na penaltu, kde Dest neuhlídal Blinda.

Přitom první šanci zápasu měli už po dvou minutách Američané. Nizozemský Blind na levé straně po odvráceném míči pomalu vybíhal dopředu, když se míč vrátil zpátky, tak Pulisic nebyl v ofsajdu. Zjevil se sám před gólmanem, levačkou se snažil střílet podél Nopperta, ale trefil ho do nohy.

Když vzápětí Nizozemci skórovali, zklidnili se a nechali hrát soupeře.

Americké akce byly kostrbaté, chyběla jim lehkost i správné řešení, přesnost, lepší přihrávky.

V závěru poločasu však už byli lepším týmem, usadili se na nizozemské polovině hřiště. Weah napálil odražený míč těsně za vápnem, ale Noppert vyrazil.

Pravý obránce Dest prošel přes tři protivníky, už byl ve střelecké pozici ve vápně, ale střela mu vůbec nesedla. To byla slibná příležitost k vyrovnání.

A vzápětí po nedorazu v obraně pykali Američané podruhé.

Nevzdali se, po přestávce útočili, stříleli. Po rohovém kopu se na malém vápně dostal k míči stoper Ream, ale v tísni už nedokázal pořádně zakončit.

Zápas pomalu plynul, Nizozemci si byli tak jistí vítězstvím, že polevili v pozornosti.

Depay si laxně počínal u vlastního vápna, malou domů vyslal do šance protivníka Wrighta, který však přetáhl kličku gólmanovi a střílel už z ostrého úhlu a navíc slabě.

Obrovitý střídající útočník svůj nezdar napravil vzápětí, po přízemním centru Pulisice zasáhl míč tak kuriózně, že přeplachtil Nopperta a zapadl ke vzdálenější tyči. Střelec Wright ani nemohl vědět, jak skóroval.

V 75. minutě každopádně zadělal na drama, za další minutu mohl vyrovnat. Dostal dlouhou přestávku, řítil se vstříc brankáři, který vyběhl před vápno a ve skluzu těsně před Wrightem míč odkopl.

Panika, která mohla zavařit hlavy Nizozemců, trvala pět minut, než naději Američanů uťal Dumfries. Na pravé straně se dlouho hlásil, až si ho všiml levý winback Blind. Centr přetáhl a Dumfries z voleje poslal míč křížem k tyči.

„Když levý obránce přihraje na gól pravému obránci, je to prostě fantastické,“ poznamenal nizozemský kouč Louis van Gaal.

„Myslím si, že každým zápasem je to lepší a lepší. Aspoň takový mám pocit. Dali jsme krásné góly, co chcete víc? A ta jejich branka? Vůbec nemám ponětí, jak to tam spadlo,“ řekl nizozemský kapitán Virgil van Dijk.