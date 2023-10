Kouč fotbalistů Šilhavý vzal do nominace Vitíka, Panák se mu do týmu nehodil

V kádru je třiadvacet hráčů včetně tří brankářů. Pokud se nikdo nezraní, nedojde k žádné změně.

Z opor chybí jen útočník Patrik Schick, který je po dlouhodovém zranění a ještě v letošní sezoně za Leverkusen nenastoupil.

„Martin Vitík v nominaci nahrazuje zraněného Davidu Zimu. Je to kapitán jedenadvacítky, podává dobré výkony a o své místo se popere. Je dobře, když s námi tady bude,“ řekl Šilhavý.

Proč místo Zimy nevzal Vitíkova klubového spoluhráče Filipa Panáka, který je klíčovým hráčem Sparty, Šilhavý reagoval. „Typově jsme potřebovali jiného stopera.“

Proti zářijové nominaci došlo ke změně ještě na pozici náhradního brankáře, když Tomáše Koubka z Augsburgu nahradil slávista Aleš Mandous.

Do týmu se vrátil David Jurásek z Benfiky, který se po zranění už uzdravil. Chybí tak sparťan Jaroslav Zelený a slávista Lukáš Masopust, který minule v původní nominaci nahradil zraněného Davida Douděru. Ten v týmu je i tentokrát.

„Nechceme v nominaci skákat z jednoho srazu na druhý, že jeden hráč měsíc zahraje a hned dělat změnu. Vsadili jsme na hráče, kteří tu s námi už byli v poslední době. Věříme, že to s nimi zvládneme,“ prohlásil Šilhavý.

Národní mužstvo nastoupí nejdřív ve čtvrtek 12. října v Tiraně k pátému utkání kvalifikace, v neděli 15. října vyzve v Plzni outsidera z Faerských ostrovů.

Když oba duely vyhrají, bez ohledu na ostatní výsledky skupiny E bude Čechům k přímému postupu na šampionát, který příští rok hostí Německo, stačit v listopadu domácí výhra nad Moldavskem a nemusí je trápit ani případná porážka v předchozím duelu v Polsku.

Když konkurenti Albánie či Polsko ve svých zápasech zaváhají, mohou si Češi dovolit rovněž ještě jeden výpadek.

„Kvalifikace spěje ke konci. My jsme si to ztížili, ač jsme věřili, že to s Albánií doma zvládneme. Bohužel to bylo jen za bod. Připravíme se na zápas v Albánii, který bude o hodně složitější, než byl ten doma. Ale věřím, že takové zápasy o všechno umíme,“ uvedl Šilhavý.

Český tým zatím ve vyrovnané, ale výkonnostně spíš slabší skupině kvalifikace zrovna nezáří.

Nejlepší zápas odehrál hned na úvod, když si v březnu doma poradil s Polskem, které však prožívá velkou krizi. S přehledem zvládl i červnový duel na umělé trávě na Faerských ostrovech.

Kritiku sklidil za remízová utkání v Moldavsku a naposled v září s Albánií. V odvetě v Tiraně může ukázat, kdo je nejlepší.

Nominace české reprezentace na kvalifikaci v Albánii a proti Faerským ostrovům