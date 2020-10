‚Nový Fellaini‘. Mourinho po ztraceném vítězství nad West Hamem ocenil Součka

Londýn Dosud nikdy se v historii anglické fotbalové ligy nestalo, aby tým, který ještě v 82. minutě vedl 3:0, nakonec nevyhrál. To se přihodilo v nedělním londýnském derby Tottenhamu, který neustál závěrečný tlak hostů z West Hamu a remizoval 3:3.

Zásluhu na vyrovnání měli i oba čeští hráči „Kladivářů“ Vladimír Coufal a Tomáš Souček. A právě jeho díky dobrému výkonu přirovnal kouč Tottenhamu José Mourinho ke svému velkému oblíbenci, belgickému záložníkovi Marouaneovi Fellainimu. „David (trenér West Hamu Moyes) našel v Součkovi nového Fellainiho,“ řekl portugalský kouč stanici Sky Sports.

„Neuvěřitelný zápas. Neuvěřitelný tým. Neuvěřitelný výkon. Neuvěřitelný závěr. Nezapomenutelný bod,“ uvedl pětadvacetiletý záložník Souček na twitteru. „Dneska to byl neuvěřitelný zápas. Jsem moc hrdý na všechny členy týmu. Musíme se poučit z prvního poločasu, ale ve druhém jsme hráli přesně to, co jsme chtěli. Jeden za všechny, všichni za jednoho,“ doplnil Součka jeho současný i bývalý spoluhráč ze Slavie Coufal.

Tottenham přitom hned v úvodu zápasu potvrdil, že si i přes reprezentační přestávku udržel velmi dobrou formu. Po výhře 6:1 v posledním duelu na hřišti Manchesteru United měl znovu výborný vstup a už v 16. minutě se díky dvěma gólům Harryho Kanea a jeho asistenci u gólu Son Hung-mina dostal do tříbrankového vedení.

V 82. minutě však po přímém kopu hlavičkou snížil Fabián Balbuena a za další tři minuty se West Ham dostal na dostřel, když si Coufalův centr srazil do brány obránce Davinson Sánchez. Ve čtvrté minutě nastavení pak střelou zpoza vápna, která zamířila přesně do horního rohu branky, vyrovnal Manuel Lanzini.

Tottenham tak ve druhém domácím zápase za sebou přišel o výhru gólem v poslední minutě, předtím remizoval 1:1 s Newcastlem. „Měli jsme zase výhru v kapse, ale opět jsme přišli v závěru o dva body. Prostě jsme je zahodili,“ uvedl Mourinho.

„Hráčům jsem sice o poločase říkal, že jsou (West Ham) fyzicky velice silní, že ještě není vyhráno, ale bohužel. Oni bojovali, za což zaslouží pochvalu, a zároveň měli štěstí,“ uznal Portugalec sílu protivníka. Mrzelo ho, že Kane a Gareth Bale ve druhé půli nevyužili velké šance zápas rozhodnout.

Radost měl naopak trenér West Hamu Moyes, který po Lanziniho vyrovnání předvedl populární gesto někdejšího kouče Lutonu Davida Pleata s rukama nad hlavou. „Právě jsem viděl svou oslavu. A máte pravdu, vypadám jako David Pleat. Znám jiného trenéra, ??který po gólu běžel a na kolenou se doklouzal k rohovému praporku, ale toho jsem kopírovat nechtěl,“ poukázal Moyes na Mourinhovu gólovou oslavu.

„Je to jedna z těch chvil, která se ve fotbale často nestává. V jednu chvíli si říkáte, že horší už to snad může být. Hráčům jsem o poločase řekl, že i kdyby měli dostat čtvrtý gól, musejí riskovat. Ukázali, že od jarní vynucené pauzy jsme se vrátili jako úplně jiný tým,“ dodal kouč West Hamu.

Kladiváři jsou se sedmi body v tabulce na osmém místě, šestý Tottenham má po pěti kolech o bod více.

