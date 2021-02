O krok blíže Evropě. Plzeň rozdrtila v poháru Přepeře, slaví také Olomouc

PRAHA Fotbalisté Plzně a Olomouce zvítězili ve 3. kole domácího poháru MOL Cupu nad třetiligovými soupeři a postoupili do osmifinále. Západočeši dali pět gólů za první poločas a Přepeře doma rozdrtili 7:0. Dvakrát se trefili Pavel Bucha, Jean-David Beauguel a Lukáš Matějka. Sigma se s Domažlicemi dlouho trápila a o vítězství 3:1 rozhodla až dvěma brankami v druhém dějství.

Plzeň proti Přepeřím, které kvůli přerušení nižších soutěží hrály soutěžní zápas poprvé od října, naprosto dominovala. Skóre otevřel v 17. minutě z dorážky Bucha, který pak v první půli za stavu 3:0 skóroval ještě jednou. Dvě minuty po vedoucím gólu zvýšil tvrdou ranou po břevno Lukáš Kalvach a třetí branku přidal po závaru Beauguel.



Ve 44. minutě k zadní tyči přesně zamířil Matějka a zaznamenal první soutěžní gól za Viktorii. Po změně straně si Beauguel a Matějka připsali své druhé branky. Druhý poločas odehrál uzdravený Hybš, který nastoupil za Plzeň poprvé v soutěžním utkání.

Pro Viktorii je MOL Cup o to důležitější, že v lize figuruje nečekaně až na osmém místě tabulky. Vítězstvím v domácím poháru si Plzeňští mohou zajistit účast v Evropské lize.

Plzeňští si s outsiderem snadno poradili.

Olomoucký trenér Radoslav Látal nasadil silnou sestavu, přesto se Hanáci proti Domažlicím dlouho trápili. Druhý tým jedné ze skupin třetí ligy přitom k soutěžnímu duelu stejně jako Přepeře nastoupil poprvé od října, kdy byla kvůli koronavirové situaci v zemi přerušena ČFL.



Domácí favorit sice v 15. minutě otevřel skóre, poté co na zadní tyči doklepl míč do branky Martin Hála, hned za šest minut ale po zmatcích v defenzivě Sigmy srovnal z dorážky hlavou Martin Hrubý.

3. kolo MOL Cupu: Sigma Olomouc - Domažlice 3:1 (1:1) Branky: 15. Hála, 50. Radek Látal, 69. Nešpor - 21. Hrubý. Sestava Olomouce: Macík - Sladký (77. Zahradníček), Štěrba, Poulolo (55. Greššák), Radek Látal - González, Breite, Daněk (46. Mihalík), Hála - Chytil (46. Slaměna) - Nešpor (77. Zifčák). Trenér: Radoslav Látal. Viktoria Plzeň - Přepeře 7:0 (5:0) Branky: 17. a 34. Bucha, 24. a 58. Beauguel, 44. a 89. Matějka, 19. Kalvach. Sestava Plzně: Hruška - Havel (62. Koželuh), Míka, Brabec, Falta (46. Hybš) - Mihálik, Bucha (46. Šulc), Kalvach (81. Hranáč), Ba Loua (46. Kayamba) - Beauguel, Matějka. Trenér: Guľa.

Olomoučtí rozhodli až po přestávce. V 50. minutě se prosadil syn trenéra Hanáků Radek Látal a v polovině druhého poločasu hlavou na hranici ofsajdu přidal pojistku Martin Hála. V 76. minutě na druhé straně odmítl snížení bývalý ligový záložník Egon Vůch, který neproměnil penaltu.

„Splnili jsme povinnost, postoupili jsme, ale to bylo to jediné, co jsme udělali dobře. Začátek jsme měli velmi dobrý, ale najednou uděláme chybu a soupeř se dostane do tlaku. Po standardce dostaneme gól a už se třepeme o výsledek. Bylo tam podcenění z naší strany. Ve druhé půli jsme vstřelili dva góly, ale potom zase penalta a soupeř mohl dát na 3:2. S hrou jsme nebyli spokojeni,“ citoval klubový web trenéra Hanáků Látala.

Plzeň a Olomouc se přidaly k již dřívějším osmifinalistům Slavii, Spartě, Mladé Boleslavi, Brnu, Slovácku, Teplicím, Bohemians 1905, Českým Budějovicím, druholigovým týmům Hradce Králové a Vlašimi a třetiligovým Karlovým Varům, které v úterý vyřadily Opavu.

Z programu 3. kola ještě zbývá odehrát tři zápasy. Ve čtvrtek Liberec nastoupí proti Žižkovu, Ostrava 23. února přivítá Třinec a odložený duel Jablonce s Líšní zatím náhradní termín nemá.

MOL Cup byl v průběhu podzimu kvůli koronaviru zastaven a přerušen až do konce prosince. Program 3. kola se proto dohrává až v jarní části sezony. Kvůli terénům si většina klubů prohodila pořadatelství a domácím je prvoligový celek.