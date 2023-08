Část diváků neviděla kus prodloužení a penalty v utkání Sparty o Ligu mistrů. O2 TV příčinu řeší

Souboj ve 3. předkole Ligy mistrů vrcholil, dánský tým ve 112. minutě prodloužení vyrovnal na 3:3, to už část diváků O 2 TV neviděla, přenos jim vypadl.

„Část našich zákazníků mohla během zápasu mezi Spartou a Kodaní zaznamenat výpadek televize O 2 TV. Problémy trvaly přibližně dvacet minut. Výpadek se týkal zhruba čtvrtiny diváků,“ poznamenal David Solnař, tiskový mluvčí společnosti O 2 .

„Přesnou příčinu, proč k výpadku došlo, intenzivně řešíme se svými dodavateli. Za vzniklé potíže se všem dotčeným divákům velmi omlouváme a děláme maximum pro to, aby se situace neopakovala,“ zdůraznil Solnař.

Šlo o nešťastnou situaci. Český šampion hrál nezapomenutelný a vzrušující zápas, který postupně gradoval.

V závěru souboje měl přenos z fotbalu rekordní sledovanost, možná proto některá z platforem nával neustála.

Nestalo se však to, co v dávné minulosti, kdy se při sledovaném duelu někteří fanoušci nemohli do aplikace přihlásit.

Společnost intenzivně řeší a zkoumá, co bylo příčinou problému.