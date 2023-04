ONLINE: Soud v kauze Berbr pokračuje. Káník líčí, jak s Rogozem řešil sázky

Stání pokračovalo čtvrtým dnem. Vypovídal někdejší ligový fotbalista a později funkcionář Káník.

„Nesouhlasím s tím, že bychom byli zločinecká organizace. Fotbal jsem dělal dvacet let s tím, že posledních šest let se ve fotbale skoro vůbec nepohybuju. Fotbal mě přivedl do velkých finančních problémů, před osmi lety jsem se rozhodl, že z toho vlaku vystoupím,“ zdůraznil Káník v úvodu.

Jeho výpověď, dále pak otázky soudce, státního zástupce či obhájců spoluobviněných se točily především kolem dvou utkání: třetiligového duelu Radotín - Dobrovice a přípravného zápasu Vyšehrad - Motorlet.

V prvním případě mělo jít o to, že Radotín byl na jaře 2019 konkurentem Vyšehradu v boji o postup do druhé ligy a podle obžaloby se Káník s dalšími obviněnými sudím Tomášem Grímmem a Romanem Rogozem, sportovním ředitelem Vyšehradu, měli postarat o to, aby Radotín ztratil body.

Káník to odmítl s tím, že se v zápase takřka neangažoval. „Moje role tam byla marginální, nešel jsem do větších akcí.“

V případě přípravného duelu Vyšehradu s Motorletem připustil podíl na ovlivnění kvůli nekalým sázkám, šlo o počet branek. Měl se zasadit o to, aby zápas řídila trojice rozhodčích Grímm - Janoch, Kříž. Všichni tři patří v kauze mezi obviněné. Celá akce měla vynést 4 tisíce eur pro všechny - Káníka, rozhodčí i Rogoze.

Duel v únoru 2020 měli sudí řídit tak, aby v prvním poločase padly tři góly a v celém zápase jich mělo být nejméně pět. Výsledek byl 8:3.

„Celé to od začátku bylo divné. Rogoz asi hodinu a půl před zápasem přišel, že je všechno zrušené. Šel jsem to říct rozhodčím, jejich reakce nebyla zrovna vřelá. V dalším týdnu jsem se potkal s Rogozem a řekl jsem mu, ať mě už neotravuje,“ vypověděl Káník.

Soudce Žák upozorňoval Káník, že v jeho původní výpovědi na policii a nyní u soudu jsou v některých detailech rozpory. Obžalovaný často odpovídal, že není, nebo se nepamatuje.

Kdo je Michal Káník

Padesátiletý Káník čelí obvinění z pomoci k podplácení, zpronevěře a účasti v organizované zločinecké skupině. Státní zástupce pro něj navrhl nepodmíněný trest čtyři roky ve věznici s ostrahou a peněžitý trest ve výši 504 tisíc korun.

V úterý u soudu vypovídal Roman Berbr. Svou řeč si přinesl vytištěnou na papírech a z nich četl bezmála čtyři hodiny. Vyjadřoval se ke všem bodům obžaloby. Veškerou vinu odmítal.

Po něm se ke stání dostal bývalý rozhodčí Robert Hájek, odmítl obvinění i další výpověď. Ve středu před soud předstoupil další bývalý rozhodčí Marek Janoch. Ten vinu přiznal, ale dál už vypovídat nechtěl.

Káník jako fotbalista hrával za České Budějovice a Plzeň, nastoupil k 89 ligovým zápasů, nasbíral 16 žlutých karet, jednu červenou a dal jeden gól.

Jako funkcionář má mnohem zásadnější záseky.

V říjnu 2020 ho policie zadržela v souvislosti s kauzou kolem bývalého místopředsedy Romana Berbra. Z vazby se dostal tak, že složil kauci.

Vedle Berbra, dále pak bývalého sportovního ředitele vyšehradského klubu Romana Rogoze a sudího Tomáše Grímma je Káník v kauze jednou z hlavních postav.

Dřív v roli předsedy Strakonic byl v roce 2014 odsouzen za krácení daní k podmíněnému trestu odnětí svobody, o dva roky později pak byl usvědčen z manipulování zápasů ve prospěch sázkařské mafie. Dostal rok vězení s podmínečným odkladem na čtyři roky a pokutu 30 tisíc korun.

Protože už ovšem byl v podmínce, měl jít do za mříže na tři roky. Nejvyšší soud však trest zrušil pro procesní nedostatky a okresní soud začal případ projednávat znovu.