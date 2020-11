Ondrášek po remíze v Budějovicích: Je to velké zklamání, takhle to nejde

České Budějovice Plzeňskému útočníkovi Zdeňku Ondráškovi nevyšel návrat do Českých Budějovicích, kde začínal s fotbalovou kariérou. Jednatřicetiletý reprezentant považoval bezbrankovou remízu v 9. kole první ligy za velké zklamání a jako ofenzivního hráče ho bolí, že Viktoria v posledních dvou utkáních nejvyšší soutěže neskórovala. Západočeši zůstali v neúplné tabulce na čtvrtém místě.

„Poprvé jsem nastoupil proti Budějovicím. Je to skoro devět let, co jsem odtud odešel. Takže jsem se na zápas těšil, motivovaný jsem byl strašně. Nakonec je to velké zklamání,“ řekl Ondrášek v nahrávce pro média od západočeského klubu.

Plzeň sice po koronavirové přestávce doma přesvědčivě porazila pražskou Spartu 3:1, ale pak nečekaně prohrála ve Zlíně 0:1 a vítězství se nedočkala ani na jihu Čech. „Hrajeme za Viktorku, pro nás by byl vždycky bod málo. Hlavně když dva zápasy za sebou nedáme gól, to mě jako útočníka hodně bolí. Takhle to nejde,“ prohlásil Ondrášek.

Viktoria v duelu s Dynamem vyslala 22 střel, ale pouze pět na branku hájenou ligovým debutantem Vojtěchem Vorlem. Hosté nebyli příliš nebezpeční ani z 16 rohových kopů. „Nevím, jestli jsme měli úplně šance, spíš bych to nazval předšance. Chyběla nám dravost, hladovost po gólu, střelba. Víceméně jednoduché věci. Když máme místo, tak to zkusit,“ prohlásil bývalý hráč Tromsö, Wisly Krakov nebo Dallasu.

„Já jsem to zkusil dvakrát. Pravou to bylo trošku slabé a levou tečované nad. Prostě když nebudeme zkoušet střelbu, nebudeme dávat góly. To je těžké,“ doplnil Ondrášek, který v této ligové sezoně zaznamenal tři branky v šesti utkáních.

Možná největší plzeňskou příležitost měl už v první minutě kapitán Jakub Brabec, ale po standardní situaci zblízka vypálil nad břevno. „To je vždycky kdyby. Je jedno, jestli dáte gól v první nebo v 90. minutě. Prostě bych řekl, že dnes toho dopředu bylo málo,“ konstatoval Ondrášek.