ONLINE: Bayern - Plzeň 5:0, po hodině pátý gól, střílí ho Choupo-Moting

Když kanadský krajní obránce Davies poslal centr od zadní čáry na penaltu a tam nebyl nikdo v červeném dresu, někteří fanoušci v publiku vydechli zklamáním. A pak několikrát znovu. Žádali další a další góly proti nebohému protivníkovi z Česka.

Viktoria vydržela s čistým kontem přes šest minut. Do té doby jednou zaútočila, dala do vápna centr, zahrávala roh a Kopic střílel vysoko nad. Na čtyři tisíce jejích fanoušků, kteří seděli vysoko nad trávníkem až pod střechou, bouřili nadšením. Ale to je brzy přešlo.

Bayern dal gól hned z první slibné příležitosti. Sané prošel středem hřiště přes tři hráče, ostatní před ním ustupovali, tak z vápna pálil levačkou pod břevno. Brankář Tvrdoň, který nahradil zraněnou jedničku Staňka, na míč nedosáhl.

Na druhý gól se čekalo jen dalších sedm minut. Akce šla zase středem obrany, tentokrát zakončoval Gnabry už uvnitř pokutového území. Předcházela tomu jediná hostující rána do prostoru mezi tyče. Hezky se uvolnil Vlkanova, ale mířil jen do míst, kde číhal Neuer. Ten pak rychle rozehrál a hosté nestačili prostory zavřít.

Když se v 21. minutě Mané probil přes tři protivníky, kteří v jednu chvíli měli k míči blíž než senegalský útočník, a dal na 3:0, Plzeňští si už jistě přáli, aby byl konec.

Nebylo nic, čím by si vystoupení na Bayernu mohli užít. Jen bránili, přesouvali se bez míče a doufali, že domácí akci překombinují nebo budou hrát příliš na sebe a ukličkují se.

Na Tvrdoně, který před dvěma týdny chytal třetí ligu za plzeňské béčko v Hradišťku, vesničce nad štěchovickou přehradou, se útoky valily. Kolikrát jen laxní zakončení uchránilo hosty od dalších branek.

Bayern nepřestával útočit, hrál s chutí. Soupeře zatlačil před jeho vápno, hráči s míčem hledali prostor pro kolmici a ti bez míče si přebíhali ze strany na stranu, aby zmátli staticky bránící protivníky.

Čtvrtý gól neplatil pro těsný ofsajd, takže Musiala byl jediný ze čtyř útočníků, který se ještě netrefil. Tvrdoň zlikvidoval tutovku i další dvě střely Manému a pak byl poločas, kdy si hosté mohli na čtvrt hodiny vydechnout.

Po duelu na Camp Nou je utkání v nablýskané Allianz Areně pro plzeňské fotbalisty nejvážnější prověrkou. Bayern dosud v Champions League oba své zápasy zvládl: Inter i Barcelonu porazil shodně 2:0.

Viktoria dosud mezi elitou padla 1:5 v Barceloně a 0:2 s Interem.

Plzeň se v Mnichově představí po devíti letech. Tehdy v zápase Ligy mistrů jen jednou vystřelila, celý zápas se bránila a nestačila. Prohrála 0:5.