Schick: Cena mě překvapila. Prožívám jedno z nejtěžších období kariéry

„Minulá sezona byla skvělá, zakončil jsem ji s 24 góly. Jenže jak dobře stará sezona skončila, tak špatně nová začala. Nyní je to psychicky hodně náročné,“ přiznal novinářům na pondělním galavečeru v hotelu Hilton útočník Schick.

Muž, který na začátku loňského roku naháněl v tabulce nejlepších střelců bundesligy Roberta Lewandowskiho, se nyní s balonem moc nemazlí.

Jak to tedy s vámi po zdravotní stránce vypadá?

Stále nejsem fit. V létě jsem měl první operaci třísel a od té doby se to se mnou táhne. Druhý půlrok se trápil celý Leverkusen a k tomu navíc já zdravotně. Toto ocenění je tedy pro mě trochu překvapení. Ale vážím si ho možná víc než loni i vzhledem k mému zranění. Teď prožívám jedno z nejtěžších období kariéry.

Zranění se vám stalo jak?

Na tréninku. Při střelbě mě píchlo v oblasti třísel. První vyšetření neukázalo žádné svalové zranění, nevypadalo to vážně. Měli jsme před zápasem s Wolfsburgem a zdálo se, že na další zápas už budu připravený. Bohužel bolest nezmizela, byla stejná a trvá doteď.

Pak jste se ale na hřiště vrátil.

Asi deset dní až dva týdny jsem byl komplet zdravý, žádná bolest. Pak jsem se probudil a bylo to zpátky.

Těžké období je to pro vás i proto, že je zranění nečitelné?

Přesně tak. Neznáme stoprocentní diagnózu. A léčba trvá dlouho. Takhle dlouho jsem mimo nikdy nebyl. Je to frustrující obzvlášť po sezoně, jako byla ta minulá. Plány a vize byly úplně jiné, mrzí mě to. Ale věřím, že je to jen další překážka, kterou překonám a pojedu dál.

Léčíte se v Česku u docenta Pavla Koláře. Co na to v Leverkusenu?

Vše konzultuji s vedením klubu a lékaři v Leverkusenu, kteří jsou v kontaktu s docentem Kolářem, jeho léčbu podporují. Pan Kolář má jméno i ve světě, pár našich fyzioterapeutů u něj dokonce dělalo kurz. Vědí, o koho jde. A já mám s ním jen dobré zkušenosti.

Odhadnete, kdy budete zpět na hřišti?

Věřím, že do třech, čtyř týdnů. Může se to změnit, ale jsem optimista.

A co vás v těchto chvílích drží psychicky nad vodou?

Upřímně, je to hodně náročné. Rekonvalescence se mnou není pro trenéry a fyzioterapeuty zrovna jednoduchá. Ale začala sezona formule jedna, MMA má také nějaké eventy, to vše sleduju a fandím. A především mám dvě malé děti, se kterými trávím hodně času. Na fotbale bohužel pouze rehabilituju, což je pro mě těžší než klasické tréninky. Domu už fotbal netahám, nechci se o něm bavit, samotného mě to frustruje.