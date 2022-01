Schickův gól fotbalovou soutěž krásy nevyhrál, hráčem roku je Polák Lewandowski

Konkrétně pak jeho unikátní trefa z březnového derby na Arsenalu, ve kterém však Tottenham padl a argentinský záložník ho kvůli červené kartě ani nedohrál. Předtím však předvedl přesný kop – ve fotbalové hantýrce známý jako „rabona“ – při němž střelec rychle překříží nohy a vypálí za patou.

„V tu chvíli mě nenapadlo, jak speciální branka to byla,“ řekl, když se v pondělí večer o vítězství dozvěděl.

Ve finále ceny Ference Puskáse pojmenované po legendárním maďarském střelci minulého století předčil devětadvacetiletý Argentinec kromě Schickovy trefy z polovině hřiště proti Skotsku i parádní nůžky Íránce Mahdího Taremího z Porta, který skóroval v utkání Champions League proti Chelsea.

Mimochodem, právě tahle trefa ovládla anketu o nejhezčí gól sezony v soutěžích UEFA. Schickův pozoruhodný lob byl zase vyhlášen gólem evropského šampionátu.

Na tradičním ceremoniálu, během kterého byl coby hráč roku podruhé v řadě oceněn polský útočník Robert Lewandowski z Bayernu Mnichov, mělo Česko tak silného zástupce možná vůbec poprvé.

Nikoli v hlavní kategorii.

Ovšem i Puskásova cena patří každoročně mezi nejsledovanější. Je to cena fotbalové krásy. Cena, která připomíná výjimečné momenty.

„Můj gól proti Skotům se dostal do povědomí všech fotbalových fanoušků. Pro mě osobně na hřišti asi nejlepší moment roku,“ vykládal Schick s odstupem. „A že jsem s touhle trefou dostal do ankety FIFA? To je pocta!“

„Víme, že je Páťa geniální hráč. Já osobně jsem dlouho nic podobného neviděl,“ žasl po Schickově brance v úvodním českém zápase na loňském Euru trenér Jaroslav Šilhavý.

Češi v něm porazili 2:0 Skoty právě díky Schickovi. Dal oba góly a tím druhým uhranul fotbalovou veřejnost: Neskutečný, úchvatný, dechberoucí.

Reakce z domova i ze zahraničí se kupily. A fotografie brankáře Davida Marshalla zamotaného v brankové síti obletěla sociální média.

„Už během utkání jsem si všiml, že gólman chodí dost vysoko. Tak jsem to zkusil,“ popisoval český útočník. Díky své pohotovosti a skvělému provedení se trefil z necelých padesáti metrů, což je největší vzdálenost v historii evropských šampionátů.

„A i po té době je to pořád téma,“ vyprávěl v prosinci. „Lidé se mě na ten gól ptají, na internetu běhá pořád dokola.“

Od roku 2018 o vítězi Puskásovy ankety spolurozhoduje expertní komise složená z fotbalových legend. Dříve to byli výhradně fanoušci, kteří třeba v roce 2012 zvolili nejkrásnějším gólem volej slovenského záložníka Miroslava Stocha, toho času záložníka Fenerbahce.

Vítězi se v minulosti stali také Cristiano Ronaldo, Neymar, Zlatan Ibrahimovič a před rokem i Son Hung-min. Fotbalista Tottenhamu slaví úspěch také letos.

Trenérem roku byl zvolen Němec Thomas Tuchel, jenž loni dovedl Chelsea k triumfu v Lize mistrů. Jeho senegalský svěřenec z londýnského mužstva Édouard Mendy získal ocenění pro nejlepšího brankáře.

Fotbalistkou roku se stala španělská záložnice Alexia Putellasová z Barcelony, která už v listopadu získala Zlatý míč. Mezi trenérkami uspěla Angličanka Emma Hayesová z Chelsea. Cena pro nejlepší brankářku putuje za Chilankou Christiane Endlerovou z Lyonu.

Ocenění fair play bylo uděleno lékařům, hráčům a dalším členům dánské reprezentace, kteří na hřišti pomohli zachránit život záložníkovi Christianu Eriksenovi, když zkolaboval během červnového utkání proti Finsku na Euru.