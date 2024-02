Dopingový hříšník Pogba už zná trest. Fotbal si nezahraje čtyři roky

Se zprávou od italského sportovního soudu, který přijal návrh tamního antidopingového úřadu, přišel například deník La Repubblica.

Pogba měl pozitivní test na testosteron v srpnu po ligovém zápase s Udinese, do nějž paradoxně z lavičky ani nezasáhl. Za Juventus pak nastoupil do dalších dvou duelů, po zveřejnění pozitivního nálezu ve vzorku A měl ale od 11. září zastavenou činnost. Kontrolní analýza vzorku B pak v říjnu jeho hřích potvrdila.

Fotbalista, který jedenatřicáté narozeniny oslaví 15. března, následně odmítl přistoupit na dohodu o vině a trestu, navíc nedokázal, že látku užil neúmyslně, což pro něj bylo jedinou nadějí, jak zákaz činnosti snížit.

Pogba a jeho právníci tvrdili, že ke zvýšené hladině testosteronu mistr světa z roku 2018 přišel omylem, že za ni mohl doplněk stravy, který mu předepsal přítel a zároveň lékař z Miami.

U soudu s tím neobstál.

Testosteron, mužský pohlavní hormon, patří mezi anabolické steroidy, což znamená, že si jeho doplněním můžete mimo jiné pomoct k nárůstu svalové hmoty. Zjednodušeně by se dalo říct: čím víc testosteronu, tím větší síla. Ale zároveň i větší výdrž při extrémním fyzickém výkonu či rychlejší regenerace.

Pogba v uplynulém roce hodně trpěl na svalová zranění. Od návratu do Juventusu, který z něj udělal svého nejlépe placeného hráče, v létě 2022 toho odkopal i kvůli pochroumanému koleni pramálo, v první sezoně pouhých 161 minut – každá přitom stála klub 65 tisíc eur (1,6 milionu korun).

Ta současná pro něj skončila dřív, než začala. Místo aby byl momentálně na vrcholu sil, už pár let spíš paběrkuje.

A teď si ještě nadosmrti pošramotil pověst.

Je až zarážející, jaký sešup kdysi nejdražší fotbalista planety prožil. Pamatujete, jak výtečný byl na zlatém mistrovství světa 2018?

Tenkrát si užíval na vrcholu. Jenže zatímco v reprezentaci válel, na klubové úrovni to nebylo ono.

Po stříbrném evropském šampionátu 2016 se vrátil z prvního angažmá v Juventusu do Manchesteru United, jehož mládeží prošel, za tehdy rekordních 105 milionů eur (v přepočtu tři miliardy korun). Hned v první sezoně sice slavil vítězství v Ligovém poháru a Evropské lize, ale střídal výtečné výkony s průměrnými.

Zhoršily se jeho vztahy s tehdejším trenérem Josém Mourinhem, přiznal, že bojoval s depresemi. Když mu v červnu 2022 v Anglii končila smlouva, United nijak zvlášť neusilovali o její prodloužení. A podruhé nechali Pogbu odejít do Turína zadarmo.

Restart se však v Itálii nekonal. Dlouhonohý francouzský technik působil vyčichle, utrápeně. Určitě mu nepomohlo, že kvůli vydírání a rodinným sporům musel u soudu svědčit proti vlastnímu bratrovi Mathiasovi, což bylo vděčné sousto pro bulvár.

Ani současné vyšetřování pro něj nedopadlo dobře. List Gazzetta dello Sport už v prosinci informoval o tom, že Juventus plánuje ukončit s ním smlouvu a uvedl také, že by klub dokonce mohl požadovat vysoké odškodné.

Až Pogbovi vyprší distanc, bude to skoro pět let od posledního startu v profesionálním fotbale. Lze si jen obtížně představit, že se do tohoto světa ještě vrátí.

Kariéra jednoho z nejlepších záložníků poslední dekády tak končí tuze neslavně.