Umírá král? Klídek. Fenomén Pelé vzkazuje z nemocnice: Jsem optimista

Kylian Mbappé, francouzský bombarďák, okamžitě naťukal zprávu na svůj Twitter: „Modlete se za krále.“

Do nemocnice Alberta Einsteina na jižní straně São Paula volali bývalý brazilský prezident Bolsonaro i ten současný Lula, aby přímo od ošetřujících lékařů slyšeli, jaká je pravda o Pelém.

V Kataru, dějišti fotbalového mistrovství světa, svítila jeho podobizna z úchvatné stavby s názvem Pochodeň. Když se v Dauhá setmělo, při dojemné světélkující show zářila na nebi Pelého desítka, která se následně změnila na vzkaz v angličtině: Dej se brzy do pořádku.

„Dostal jsem během minulých dní dokonce několik kondolencí, což považuju za totálně absurdní a nenormální. Volali mi novináři z celého světa a mnozí plakali do telefonu,“ přidává sportovní manažer Joe Borbély, Pelého přítel a dlouholetý poradce.

Pele, Get well soon- Čili Pelé, brzo se uzdrav. Vzkaz fanoušků legendármu fotbalistovi.

Jediný trojnásobný mistr světa a nejspíš nejlepší fotbalista všech dob si mezitím se svou dcerou Celestou udělal selfíčko z nemocničního pokoje. Rozesmátý. Pečlivě učesaný.

Jaká je tedy realita? Jsou zprávy, které se z anglického bulváru jako povodeň šířily celým světem, podložené a ověřené? Od soboty vystrašily miliony fotbalových fanoušků.

I v Kataru myslí na Pelého, který si mezitím dělal v nemocnici selfie se svou dcerou.

Dvaaosmdesátiletý Pelé rozhodně není zdravotně v pořádku. Roky ho trápí rakovina, ale podle čerstvé fotografie, kterou jeho dcera poslala přátelům, rozhodně nevypadá, že leží na smrtelné posteli.

„Pelého stav je stabilizovaný. Nebo lépe řečeno: od jeho posledního nástupu do nemocnice se nestalo nic tak zvláštního, co by mělo způsobit současnou celosvětovou hysterii. Naopak Pelé čelí velké výzvě osudu s úsměvem,“ pravil včera odpoledne manažer Borbély. „Volali jsme si a Pelé říká: Joe, nezapomínej, že spolu budeme slavit moje sté narozeniny.“

Obří podobizna Pelého zdobí zeď Chalífova mezinárodního stadionu v Dauhá.

Mezitím už také Pelé vzkázal přes své nejbližší: „Buďte v klidu. Mám výbornou péči a pevnou víru v Boha. Rovněž mi pomáhají láskyplné vzkazy z celého světa, které mi dodávají energii.“

Edson Arantes do Nascimento. Pelé. O Rei, fotbalový král.

Od sedmnácti let, kdy jako neznámý, ale impozantně hrající kulihrášek zazářil na mistrovství světa ve Švédsku, se o jeho život zajímá celá planeta. V posledních letech se bohužel čím dál častěji mluví o jeho zdraví. „Není to zdaleka tak alarmující, jak líčil anglický bulvár. Jen si nikdo nedal námahu, aby to ověřil. Současný Pelého zdravotní stav trvá už víc než rok.

Pravidelně každý měsíc dojíždí na speciální vyšetření a zároveň také rehabilitaci. Tráví tam vždy pár dní podle potřeby. Perfektní lékařský tým je mu nonstop k dispozici,“ vyprávěl Borbély nejen pro MF DNES, ale také novinářským kolegům z Indie, Bangladéše nebo Šrí Lanky, kteří volali o informace, jak se fotbalovému králi vede.

Pelé ví, že nad rakovinou tlustého střeva nevyhrává, ale nevzdává se: „Jsem optimista.“

Rozhodně není náhoda, že informace o vážném zhoršení jeho zdravotního stavu se objevily právě během mistrovství světa. Pelé byl totiž fotbalový fantom. Pomohl Brazílii vyhrát šampionát v roce 1958, taky o čtyři roky později a ještě v roce 1970. Se třemi zlatými medailemi zůstává nedostižný.