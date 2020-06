Peltův týden u soudu: Pentagon i jiné hlášky. Jsem nízkonákladovej, řekl také

Praha Už třetí den vypovídal u Městského soudu v Praze a jak je jeho zvykem, poměrně se odvázal. „Takoví basketbalisti nebo tenisti, to jsou většinou vysokoškoláci. My fotbalisti jsme geneticky trochu jiná třída. Moc chytrejch hráčů neznám. Výjimkou je teda Petr Čech, ten dokáže prodat i teplej vzduch,“ rozesmál jednací síň Miroslav Pelta.

Nebyl to ojedinělý moment, někdejší předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) před soudem perlil víckrát. Snažil se mluvit vážně, ale svým tradičním slovníkem bavil.

Jiný by u pražského městského soudu, zvlášť u případu údajných manipulací s dotacemi na sport, znervózněl, ne tak Miroslav Pelta. Navzdory tomu, že mu hrozí pět až dvanáct roků ve vězení za čtyři různé trestné činy: podplácení, pokus o zneužití pravomoci úřední osoby, o porušení povinnosti při správě cizího majetku a o zjednání výhody při zadání veřejné zakázky.

Během prvního dne, když ještě nevypovídal, byl v dobrém rozmaru: ostatním třeba předváděl čápa. V dalších dnech soudního líčení pálil hlášku za hláškou.

Takhle třeba Pelta hovořil o úřednících na Ministerstvu školství.

„Já nevím, co to bylo za lidi, to si tam vždycky natahal každý ministr, ale těm by ve fotbale nikdo nesvěřil ani okres,“ citoval jej server Seznam Zprávy.

Nebo popisoval, jakou pozici měl ve fotbalovém prostředí ve svých nejúspěšnějších časech: „Když byly prachy, tak mě pak na valných hromadách volili skoro všichni, teda kromě sousedního Liberce. Jeho majitel mě nemá rád.“

Pelta také zavzpomínal na své úspěchy ve vedení FAČR, jejímž předsedou byl od listopadu 2011 do června 2017. Pochvaloval si výstavbu nového sídla svazu i pořadatelství Superpoháru UEFA v Praze v roce 2013. Jedné věci ale litoval.

„Nezískali jsme podporu státu a města Prahy v otázce výstavby národního stadionu. Lidé z UEFA mi říkali: jestli tady budeš mít stadion, dostaneš mistrovství Evropy. Vzhledem k mé pozici jsem se cítil jako ministr sportu, skoro teda.“

Pak také kritizoval odposlechy pořízené v bytě Senovážném náměstí v Praze, kde se scházel se svou milenkou, tehdejší náměstkyní ministerstva Simonou Kratochvílovou. „To šmírování v bytě, to byl normální Pentagon na tom Senovážným,“ podotkl.



Velmi bizarně vyznívá manažerova reakce na vztah k moderním technologiím: „Já nemám žádnou mailovou komunikaci, v životě jsem žádný mail neposlal, mail vůbec nemám.“

Pelta také mimo jiné vysvětloval, jak nakládá se svými penězi. „Můj měsíční příjem je v malých statisících. Co to je? Tak kolem dvě stě, tři sta tisíc měsíčně. A kolik mám na účtu? Kdo dělá fotbal, na účtu nemá nic a na peníze čeká. Jsem nízkonákladovej, nepiju, nefetuju. A když jdeme s manželkou na večeři, většinou to z karty platí ona,“ glosoval.

Několikrát také zdůraznil, že se cítí nevinen a podotkl, že jeho počínáním nevznikla nikomu žádná škoda. „Po třech letech jsem rád, že mám konečně možnost předstoupit před soud, abych mohl ty věci vysvětlit a očistit své jméno,“ řekl u pražského městského soudu.

Během čtvrtého dne jednání (první den, v pondělí, se soud nekonal, protože se kvůli hospitalizaci omluvila Kratochvílová) přišla řeč na státní podporu pro FAČR. Expertní komise schválila v únoru 2017 částku 543 milionů. Obžaloba tvrdí, že Pelta pak pro asociaci nezákonně vymohl o 19,8 milionu korun navíc, a to na základě toho, že od Kratochvílové neoprávněně zjistil výši schválené částky.



Soudkyně pražského městského soudu Lenka Cihlářová jej konfrontovala s odposlechy a Pelta se s ní dostal do pozoruhodné slovní přestřelky, když poznamenal, že sportovní prostředí provází určitý způsob komunikace.



„Nekomunikoval jste se zástupci sportu, ale ministerstva,“ upozornila ho Cihlářová. „Vy jste teda opravdu úředník,“ řekla Peltovi, když si stěžoval na některé administrativní postupy. „Já jsem sportovec,“ reagoval.

V případu čelí obžalobě pět lidí a dva spolky. Zdeněk Bříza, někdejší ředitel ministerského odboru sportu, pak také někdejší náměstkyně ministerstva školství Simona Kratochvílová, FAČR a její bývalý předseda Pelta, Česká unie sportu a její šéf Miroslav Jansta a generální sekretář Jan Boháč.

Ministerstvo školství požaduje v kauze náhradu škody 1,116 miliardy korun. Český olympijský výbor ani Česká obec sokolská, kteří v trestním řízení také figurují jako poškození, se žádné náhrady nedomáhají. Obžalovaní údajně nezákonně ovlivnili rozdělení nejméně 454 milionů korun ze státního rozpočtu.