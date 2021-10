Penalta à la Panenka? Messi ji použil už popáté. Ještě mu do mých třiceti trochu chybí, směje se legenda

„Je vidět, že ji má natrénovanou, protože si musíte být při zakončení opravdu jistí tím, že vám gólman nezůstane stát,“ chválí v rozhovoru svého nejčastějšího následovníka sám Antonín Panenka, který „panenkovský dloubáček“ proslavil ve finále mistrovství Evropy 1976.

Lidovky.cz: Lionel Messi předvedl vaše penaltové zakončení už popáté. Víte o někom, komu se to povedlo vícekrát?

O sobě, předvedl jsem ji asi třicetkrát. (rozesměje se) Ne, vážně, myslím, že Sergio Ramos to kopl dvakrát, ale jinak se přiznám, že moc nevím o tom, že by ji někdo tolikrát zopakoval.

Lidovky.cz: Pětkrát, to je slušné číslo už…

Popáté na té nejvyšší úrovni, to je samozřejmě skvělé. Je vidět, že to musí mít natrénované, že nejde o momentální nápad. Protože ji musíte kopnout tak, aby gólman do poslední chvíle nezaváhal s rozhodnutím skočit k tyči. Z tohoto hlediska to musí mít skvěle připravené. Ale je pravda, že z 99 procent gólmani nezůstanou stát. I dnes.

Lidovky.cz: Navíc to předvedl za stavu 2:2.

To je ale právě to, že čím vypjatější situace, tak je to pro střelce v uvozovkách snadnější, protože gólman v takové chvíli stát nezůstane. Za stavu 7:0 je to trošku jiné.

Lidovky.cz: Na klubové televizi Barcelony jste o své panenkovské penaltě měl povídání. To bylo přímo pro ně točené, nebo použili jiné video?

Myslím, že použili. Je pravda, že Španělsko tato penalta zajímala nejvíce, že se mnou dělali nejvíce povídání, videí. Takže mají případně kam sáhnout, když nějaká podobná situace nastane.

Lidovky.cz: A setkali jste se osobně?

Ne, bohužel ne. Natáčel jsem sice v Barceloně pořad o této exekuci penalty, ale nepotkali jsme se. Tehdy jsem ale vyzýval i další, aby našli odvahu ji kopnout, přál jsem si hlavně Cristiana Ronalda. A je fakt, že později ji takto také kopl. Ten mi do sbírky těch světových hráčů chyběl.

Lidovky.cz: Z těch skoro třiceti pokusů vám to vyšlo pokaždé?

Jednu jedinou jsem nedal, ještě před tím slavným Eurem. Hráli jsme přátelské utkání proti Vodňanům a ten brankář ji chytil. Tehdy pršelo, tak asi nechtěl skočit do louže, tak zůstal stát. (směje se) Zajímavé na tom je, že se po pětatřiceti letech potkal nějakého muže, který mi říkal, že on je ten, kdo mi ji chytil. Ale žádný důkaz v ruce neměl. Ale věřím mu, bylo to příjemné setkání.

Lidovky.cz: Ještě z jiného soudku. Barcelona a PSG moc nelze srovnávat s Bohemkou a Rapidem, ale také vy jste přestoupil v pozdějším věku ze svého klubu do ciziny. Myslíte, že úterní večer může Messimu pomoct k tomu, aby se v Paříží definitivně chytil po celkem rozpačitějším začátku?

Určitě vám každá branka pomůže, nakopne vás. Myslím si, že u něj problém nebude, že u něj to bude jen otázka času. Má to trošku těžší v tom, že PSG do jeho příchodu hrálo spíše na brejky, rychlostně směrem dopředu, trochu jiným stylem. Ale sedne si to a je opravdu jen otázka času, kdy mu to tam začne padat, kdy bude dominovat.