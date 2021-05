Pět let nechytil penaltu, teď ji navíc i nedal. De Gea je elitní brankář, pokutové kopy ale neumí

Na den přesně před dvaadvaceti lety na barcelonském stadionu Camp Nou norský útočník Ole Gunnar Solskjaer rozhodl o triumfu Manchesteru United v Lize mistrů proti Bayernu Mnichov. Ve středu 26. května 2021 v Gdaňsku co by kouč United prohrál finále Evropské ligy.

Tenkrát v květnu 1999 ještě po vypršení normální hrací doby Bayern vedl 1:0, ale pak Sheringham vyrovnal a ve třetí minutě nastavení právě Solskjaer dal na 2:1.

Bleskový obrat ve finále Champions League patří k nejpamátnějším momentům fotbalové historie.

O dvaadvacet let později byl Solksjaer u jiné historické chvíle. Finále Evropské ligy United - Villlarreal skončil i po prodloužení 1:1. V penaltovém rozstřelu sebevědomě proměňovali jeden exekutor za druhým.



Když už se vyčerpali všichni hráči v poli, došlo na brankáře. Gerónimo Rulli z Villarrealu nabral míč nártem a prudkou ránu ho poslal k tyči a pod břevno.

Jeho protějšek David De Gea zvolil lehkou střelu placírkou po zemi. Jelikož její směr Rulli vystihl a míč vyrazil, bylo hotovo.

Španělskému brankáři United nikdo nevyčítá, že jako dvaadvacátý nedal. Ale že neuspěl jako gólman. De Gea podle zahraničních pramenů nezlikvidoval pokutový kop už pět let.

Naposledy se vytáhl v dubnu 2016 v semifinále Anglického poháru proti Lukakovi z Evertonu. Vystihl směr a prudkou střelu k tyči vyrazil.



Do středečního finále inkasoval celkem z pětadvaceti pokutových kopů za sebou, od Villarrealu během pár minut dostal gól od všech hráčů, kteří zápas dohráli. Šestatřicet penalt za sebou De Gea neměl.

Penaltové rekordy Nejdelším rozstřelem v soutěžích UEFA je semifinále Eura do 21 let 2007, v němž Nizozemci porazili v 16. sérii Anglii 13:12. V utkání předkola Ligy mistrů Skonto - Olimpia Lublaň proměnili hráči 21 penalt v řadě. Naopak ve finále tehdejšího Poháru mistrů v roce 1986 mezi Steauou Bukurešť a FC Barcelona uspěli jen dva z osmi exekutorů a rozstřel skončil 2:0 pro Steauu, když brankář Helmut Duckadam zneškodnil všechny čtyři penalty Barcelony.

„Jakmile dojde na penalty, tak jak všichni víme, stát se může cokoli. Ale jako Angličan vždycky znejistím, protože jsme většinou na špatné straně,“ přiznal někdejší záložník Paul Scholes v televizi BT Sport.

„O tom Davidově rekordu jsme se bavili. A musím říct, že nevypadal na to, že by si věřil. A taky ani nebyl blízko, že by něco chytil,“ podotkl Scholes.

I díky penaltám je Manchester United čtyři roky bez trofeje, naposledy na jaře 2017 vyhrál právě Evropskou ligu. Byl u toho José Mourinho, Solskjaerův předchůdce. Norský kouč vede tým od prosince 2018 a dosud nic.

„Když skončíte bez trofeje, tak jste neudělali všechno správně,“ řekl.

„V Premier League jsme byli druzí za Manchesterem City a v Evropské lize druzí za Villarrealem. Ale pro nás je druhé místo bezcenné. Nechci slyšet, že jsme byli blízko, protože to nic neznamená. Je jeden vítěz a jeden poražený. Musíme si vysvětlit, proč jsme prohráli, a zajistit, aby se to příště neopakovalo,“ prohlásil útočník Marcus Rashford pro BT Sport.