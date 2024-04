Radovi snížili trest za rasismus: na lavičku nesmí tři měsíce, pokuta mu zůstala

Znamená to, že Rada do konce sezony nesmí na lavičku. Trest mu vyprší právě se startem nového ročníku, ale nejspíš mu ještě zasáhne do prvního ligového kola.

„Všichni zdůrazní, že došlo ke snížení trestu, ale já jsem stejně zklamaný. Jako hráč a trenér působím v profesionálním fotbalu téměř sedmačtyřicet let a vždycky jsem se snažil dělat všechno férově. Excesy jsem měl, ale tohle je za dvě slova kruté. Netušil jsem, jak případ vyeskaluje. A na závěr kariéry, i když netvrdím, že končím,“ řekl Rada pro agenturu ČTK.

V emocích během vyhroceného duelu proti Brnu nazval svého protějška Tomáše Polácha „zoufalče cikánskej“.

Hájil se, že z jeho strany o rasismus v žádném případě nešlo. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) však po zvážení všech okolností usoudila, že se o rasismus jednalo. A udělila trest, který v Česku nemá obdoby.

Rada u odvolací komise sice dosáhl snížení trestu, ale nikoli osvobozujícího rozhodnutí. I poslední instance řekla, že šlo o rasismus.

„Právní kvalifikace, kterou zvolila disciplinární komise, je podle nás správná. Pan Rada se skutečně dopustil disciplinárního přečinu podle paragrafu 67 a disciplinárního řádu. Jiný názor však odvolací komise měla na výši trestu. Nezměnila sice výši peněžité pokuty, ale zákaz činnosti snížila z osmi měsíců na měsíce tři,“ vysvětlil Jan Malý, předseda Odvolací komise fotbalové asociace (FAČR).

„Podle odvolací komise jednání pana Rady bylo hanobící a urážlivé, ale intenzita vyjádření dle našeho názoru nebyla taková, aby zasahovala do soutěží tak výrazným způsobem,“ poznamenal Malý.

„Podobné přečiny a jednání musí být ze strany disciplinárních orgánů trestány vždy velice přísně, byť samozřejmě s rozvahou. V tomto případě jsme však nedošli k názoru, že by intenzita jednání pana Rady byla taková. A že by extrémně zasahovala do sféry potlačování menšin či hanobení národů či rasy,“ zdůraznil šéf odvolací komise.

Disciplinární komisi se pochopitelně verdikt odvolací komise líbit nemůže.

„Uložený trest dle přesvědčení disciplinární komise odpovídal charakteru daného provinění. Disciplinární komise plně respektuje rozhodnutí, které v případu učinila odvolací komise. S jeho důvody se členové disciplinárky podrobně seznámí a bude sloužit jako precedent, na základě kterého komise přizpůsobí svoji rozhodovací praxi v obdobných případech,“ prohlásil předseda disciplinární komise Richard Baček.

Do konce druhé ligy zbývá šest zápasů a Dukla vede soutěž o čtyři body před Vyškovem. Pokud náskok udrží, postoupí mezi elitu. Nový ročník startuje 20. července, verdikt odvolací komise zazněl 22. dubna.

„Znovu jsem před komisí zdůraznil, že z moji strany rozhodně nešlo o rasismus. Odvolací komise se telefonicky spojila také s Tomášem Poláchem, který jí potvrdil, že věc je mezi námi dvěma uzavřená,“ řekl kouč.

Pokud v letošním druholigovém ročníku Dukla obsadí druhé či třetí místo, bude svému mužstvu chybět i v následné baráži o účast v první lize.

Kdyby však odvolací komise trest ponechala i na celou podzimní část nového ročníku, pětašedesátiletý Rada by nejspíš už teď ukončil kariéru.

„Poradíme se, ale v nejhorším skončím, s tím nemám problém. Osm měsíců nesmět na lavičku je strašně dlouhá doba. To bych řekl majiteli, aby si našel trenéra, který může do zápasů,“ řekl Rada před měsícem, kdy rozhodla disciplinárka.

Radův trest se vztahuje jen na zápasový režim. Nesmí být uveden v zápisu o utkání, nemůže tak na lavičku, do technické zóny, ani do kabiny. Během týdne však může tým připravovat.

Otázkou je, jak se majitel pražského klubu Petr Paukner rozhodne. Jestli bude mít Rada chuť pokračovat.

„Musíme sezonu i beze mě dohrát a splnit cíl. S majitelem máme takový vztah, že si vždycky sedneme a každou důležitou věc spolu na rovinu probereme. Své si řekne i sportovní ředitel Jinoch. Dukla musí rozhodnout. Teď bych nic nepředjímal,“ řekl Rada.