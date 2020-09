Plzeň si v EL poradila se SönderjyskE 3:0 a postupuje. V závěrečném předkole narazí na Beer Ševu

Plzeň Fotbalisté Plzně ve třetím předkole Evropské ligy doma porazili dánský celek Sönderjyske 3:0 a postoupili do závěrečného čtvrtého předkola. V něm si svěřenci trenéra Adriana Guľy za týden zahrají o postup do základní skupiny venku proti izraelskému Hapoelu Beer Ševa, který porazil Motherwell 3:0.

Na plzeňském stadionu, kde kvůli koronavirovým opatřením UEFA nemohli být diváci, otevřel skóre z penalty Zdeněk Ondrášek a vstřelil gól i ve druhém soutěžním utkání za Viktorii. Ještě před pauzou vedení favorita navýšil Adriel Ba Loua a krátce po změně stran se prosadil také Miroslav Káčer premiérovou brankou v západočeském týmu.

„Z mého pohledu týmový výkon. Nebylo to úplně jednoduché psychicky, ale pro nás je podstatné, že se nám to podařilo. Chlapci to zvládli a jdeme do play off, na což se velmi těšíme,“ řekl slovenský kouč Guľa na online tiskové konferenci.

Hosté začali svůj teprve sedmý zápas v evropských pohárech lépe. V osmé minutě po souboji brankáře Hrušky s Jacobsenem zachránil Plzeň kapitán Brabec, který míč před dánským útočníkem na poslední chvíli hlavou odvrátil na roh. Sönderjyske pak ještě několikrát zahrozil. Hruška vyrazil Absalonsenovu ránu z úhlu a vytáhnul nad břevno Dal Hendeho nepovedený centr.

„Úvod nebyl úplně špatný, ale trochu nás vyrušila ta situace, kdy to ‚Brába‘ dokázal zvládnout. Je velmi důležité, že to v takových zápasech ustojíte,“ konstatoval Guľa.

Západočeši, které hlasitě podporovali fanoušci u stadionu, se probudili a ve 30. minutě měli blízko k první brance. Od Kopice se míč odrazil do tyčky a Ondrášek zblízka napálil jen Thomase. Hostující gólman za pět minut po rohu neudržel míč a po diskutabilním střetu Brabce s Absalonsenem rozhodčí odpískal pokutový kop. Ten bezpečně proměnil Ondrášek.

Domácí gól uklidnil a ve 41. minutě přidali pojistku. Po chybě obránce Gartenmanna propadl míč ke Kopicovi, jenž nepřekonal Thomase, ale volný Ba Loua si s dorážkou poradil. Letní posila z Karviné dala za Plzeň třetí soutěžní branku v sezoně.

Utkání 3. předkola fotbalové Evropské ligy: Viktoria Plzeň - Sönderjyske Fodbold 3:0 (2:0)

Branky: 35. Ondrášek z pen., 41. Ba Loua, 51. Káčer. Rozhodčí: Rumšas - Radius, Sužiedelis (všichni Lit.). ŽK: Káčer - Absalonsen, Mpindi Ekani, Riddersholm (trenér), Bah. Bez diváků. Sestavy: Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Káčer, Kalvach - Ba Loua (71. Kayamba), Čermák (90. Bucha), Kopic - Ondrášek (79. Beauguel). Trenér: Guľa. Sönderjyske: Thomas - Banggaard, Kanstrup, Gartenmann - Bah, Albaek (71. Frederiksen), Mpindi Ekani, Dal Hende - Hassan (31. Eskesen), Absalonsen (73. Wright) - Jacobsen. Trenér: Riddersholm.

„Byl jsem ve správný moment ve správné pozici. Když přišel míč, moc jsem nepřemýšlel a prostě ho trefil. Skončilo to v bráně, takže jsem velmi šťastný. Navíc jsme vyhráli, takže co víc si přát,“ uvedl křídelník Ba Loua z Pobřeží slonoviny.

Dánský tým vstoupil lépe i do druhého poločasu, slibné akce však nedotáhnul. Naopak Viktoria v 51. minutě skórovala potřetí. Kopicova rána se od tyčky odrazila ke Káčerovi a slovenský záložník umístil přízemní střelu mimo Thomasův dosah.

„Ve druhé půli jsme měli dobrý začátek a slibnou možnost, pak jsme dostali bohužel gól z ofsajdu, což se nám vůbec nelíbilo. Viktoria využila šance, které měla,“ konstatoval kouč hostů Glen Riddersholm.

Domácí si v závěru spíše kontrolovali vedení. Po dvou tyčkách se nedočkal gólu aktivní Kopic, jehož další pokus zlikvidoval gólman Sönderjyske. Těsně před koncem ještě Kalvach z dálky minul a branku zblízka netrefil ani náhradník Kayamba.

Plzeň navázala na pražskou Spartu, která vyřadila Sönderjyske před čtyřmi lety ve čtvrtém předkole Evropské ligy, a doma vyhrála i jedenáctý soutěžní zápas pod slovenským koučem Guľou. „Je potřeba přiznat, že hra soupeře nám úplně nesedí, když je takto hraná držením míče i dlouhými míči za obranu. Je podstatné, že to chlapci zvládli,“ řekl Guľa.

Fotbalisté Plzně se ve 4. předkole EL utkají s Beer Ševou

Fotbalisté Plzně se v závěrečném 4. předkole Evropské ligy utkají s Beer Ševou. Izraelský celek porazil skotský Motherwell 3:0. Hrát se bude 1. října stejně jako doposud na jeden vítězný zápas bez diváků na stadionu Hapoelu.

Plzeň, která si doma poradila s dánským Sönderjyske 3:0, potkala Beer Ševu při poslední účasti v základní skupině Evropské ligy v sezoně 2017/18. Na svém stadionu zvítězila 3:1 a v Izraeli 2:0.

Hapoel se proti Motherwellu ujal vedení na konci poločasu zásluhou Miguela Vítora. V 70. minutě byl vyloučen hostující obránce Declan Gallagher a domácí záložník Josue následně z pokutového kopu zvýšil. Konečný výsledek stanovil Elton Acolatse.

Dál postoupil i PSV Eindhoven, který zvítězil na hřišti slovinské Mury 5:1. Od 76. minuty nastoupil za vítězný tým český záložník Michal Sadílek.

Z jasného triumfu se radovalo Malmö, jež rozstřílelo Lokomotivu Záhřeb 5:0. Celtic Glasgow zvítězil na hřišti Rigy 1:0 gólem z 90. minuty. Také rumunská Kluž vyhrála 1:0 na stadionu stockholmského