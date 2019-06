Podpis Messiho s Ronaldem nevyřeší problémy United. Tým potřebuje okysličit, myslí si Rooney

Manchester Wayne Rooney se v poslední době často pouští do hodnocení jeho bývalého týmu Manchesteru United. „Mohli byste podepsat hráče jako Ronaldo, Messi nebo Bale.Bude vás to stát ale extrémní balík peněz a týmu by to nepomohlo, další hvězdy už nepotřebuje,“ myslí si legenda Rudých ďáblů.

Rooney hájící v současnosti barvy DC United, kteří hrají americkou Major League Soccer si nemyslí, že současný trenér Rudých ďáblů Ole Gunnar Solskjaer bude v příští sezoně soutěžit o titul v Premier League.

„Ole musí nejdříve postavit tým osobností. Nemyslím si, že by přivedení dvou superhvězd pomohlo hráčům, kteří už jsou v týmu,“ říká legendární anglický útočník.

„United jsou v situaci, kdy je lepší koupit hráče s potenciálem a stavět tým kolem těchto pěti až šesti hráčů. Zbytek se může doplnit hvězdami a zkušenými hráči. Mohli byste podepsat hráče jako Ronaldo, Messi nebo Bale. Bude vás to stát ale extrémní balík peněz a týmu by to nepomohlo, další hvězdy už nepotřebuje,“ tvrdí nejlepší střelec v historii anglické reprezentace.

Rooney očekává, že pro Solskjaera nastane při nadcházejícím letním přestupovém období velmi důležité časy. Nejvíce je s přestupem k United zatím spojován mladičký obránce Ajaxu Matthijs de Ligt, již v průběhu týdne byla podepsána první posila - teprve jedenadvacetileté křídlo ze Swansea Daniel James.



„Klub potřebuje být okysličen mladšími hráči, ale zároveň musí být dost dobrý. Doufám, že fanoušci pochopí, že tento rok to nebude souboj o vítězství v Premier League. Nechte Olemu dva roky na to vybudovat dobrý tým, který bude moct v budoucnu vrátit United tam, kam patří,“ nabádá Rooney fanoušky Rudých ďáblů.