Poletí Kovář do Anglie a bude chytat? Gólman Slavie trénuje, jeho start je ale spíše jen zbožným přáním

PRAHA Nejdůležitější zápasy fotbalové sezony se blíží a pražská Slavia řeší, kdo za ni bude chytat ve čtvrtek v prvním čtvrtfinále Evropské ligy na Arsenalu. Bude to jeden z dvojice Matyáš Vágner a Přemysl Kovář, kteří zasáhli do sobotní ligové bitvy v Brně? Nebo se v přilbě a masce vrátí Ondřej Kolář? Všechno je možné.

Tři zápasy, tři brankáři. Ze stability se brankářský post ve fotbalové Slavii velice rychle propadl do chaosu, když při zranění jedničky Ondřeje Koláře a po sobotním vyloučení jeho mladého náhradníka Matyáše Vágnera musel zápas v Brně dokončit veterán Přemysl Kovář.

Jeden je po těžkém zranění, druhý nemá žádné zkušenosti a třetí za necelé dvě sezony ve Slavii oblékl zápasový dres jen třikrát.

Na koho z nich padne volba pro Evropskou ligu a následně derby se Spartou?

„To víte, že bych (na Arsenalu) chtěl chytat. Kdo by nechtěl,“ pronesl 35letý Kovář poté, co udržel čisté konto na Zbrojovce. „Necháme to na trenérech. Kdo na tom bude nejlíp, ten tam vlítne,“ dodal.

Automatické jeho setrvání v brance ani po úspěšném záskoku nebude. Čekat se bude také na to, jak se vyvine Kolářův zdravotní stav. Po zlomenině v čelní dutině, způsobené bezohledným faulem Kemara Roofa z Rangers, totiž Kolář začal s lehkým tréninkem.



Na návrat má nachystanou nejen helmu, proslavenou Petrem Čechem, ale i obličejovou masku.

„Nějaká šance tam je, moc vysoká ale není,“ pokrčil rameny trenér sešívaných Jindřich Trpišovský. V televizním rozhovoru po remíze v Brně vylíčil, čím si zraněný gólman prochází: „Někdy se mu po tréninku přitíží, někdy to absolvuje v dobrém, ale jsou to lehké tréninky. On je velký optimista, bojovník, chce to stihnout. Dnes by to bylo nereálné, ale jsou tam ještě tři dny a Ondřej do toho má chuť,“ řekl Trpišovský.

Rozhodování mu neulehčil Matyáš Vágner, který se v Brně nechal vyloučit. Červenou kartu viděl za faul daleko před pokutovým územím. Vyběhl proti Janu Hladíkovi, ten si ho ale obhodil, a tak ho slávistický brankář podrazil.

„Největší chyba přišla v obraně, k vyloučení nemuselo vůbec dojít. My jsme šli dva do souboje, místo aby jeden hráč hrál souboj a druhý ho zajistil. Následně Vágner šel míč hrát asi zbytečně. Soupeř (Jan Hladík) by si ho zřejmě píchnul do strany a situace by možná neskončila gólem. To je pro něho zkušenost,“ shrnul událost Trpišovský.

Na tribuně se musel rychle zvednout Kovář. V minulé sezoně se do branky dostal dvakrát, v této sezoně šlo o jeho premiéru. Zachytal si poprvé od loňského července. Napřed musel utišit zdrceného Vágnera, který hřiště opustil v slzách, a pak se dal do práce.

„Matyáše mrzelo, co se stalo. Jsou to pro něho začátky, druhý zápas v lize, tak jsem ho jenom povzbudil do dalších zápasů, že takových situací může být v lize víc a jsou to pro něho zkušenosti,“ řekl ke vzájemné komunikaci s vyloučeným nešťastníkem Kovář.

Z toho, že musel neplánovaně zamířit na hřiště, si dělal i legraci. Prý si to přivolal oblečením dresu, po němž před utkáním sáhl, aby mu na tribuně nebyla zima.

„Náhradní brankář musí počítat s tím, že se něco může stát. Byl jsem připravený. Napřed (za Vágnerův faul) padla žlutá karta, ale pro sebe jsem si myslel, že se to možná bude ještě měnit, protože na zápase bylo video. Takže jsem byl připravený a mohl jsem do toho vstoupit. Hned s první standardkou mi pomohli kluci, za což jsem byl rád,“ pochválil hru oslabeného týmu Kovář.

Sám se také blýskl bravurními zákroky. Dokázal vychytat jak zblízka Ondřeje Pachlopníka, tak Timoteje Záhumenského, mířícího do horního rohu jeho branky.

„Na naši ligu samozřejmě nebude Vágner, tam se naše možnosti o jednu sníží, na Arsenal být může. Máme ještě tři dny. Bude rozhodovat typologie zápasů i terén, na jakém se bude hrát,“ uvedl k vyhlídkám Trpišovský opatrně.

Kovář nad nenadálou šancí nastoupit proti Arsenalu nechtěl po svém záskoku přemýšlet. Zřejmě by ho ale nepřekvapilo ani to, kdyby pro Evropskou ligu dostal důvěru Vágner.

„Hlavu má dobře nastavenou. Bude v pohodě,“ očekává Kovář.