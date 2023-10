Že čeští fotbalisté hrají na nic? Tak koukněte, jaký trapas zažívají v Polsku

Těžko lze vysvětlit, proč účastník zimního mistrovství světa nevyhrál už čtvrtý ze sedmi kvalifikačních zápasů. Tentokrát doma jen trapně remizoval 1:1 s Moldavskem.

„Úplně chápu fanoušky, že nás vypískali. I pro nás to byl frustrující večer,“ pravil křídelník Pawel Wszolek před nedělní půlnocí.

Češi svou noční můru přemohli silou vůle. Díky gólu z penalty zdolali Faerské ostrovy a děkovali obránci Holešovi, který v posledních minutách obětavě sklouzl do střely, která mohla znamenat vyrovnání. Trefně to na svém twitterovém účtu popsal záložník Michal Sadílek: „Na konci se nikdo neptá jak, ale jestli. Před námi jsou dva poslední zápasy, tak pojďme naši práci dokončit.“

Nebýt penalty, kterou bezpečně proměnil kapitán Souček, možná už by byl trenér Šilhavý bez práce. Takhle o jeho budoucnosti bude při dnešním mimořádném zasedání jednat 12členná fotbalová vláda.

Poláci svého nového spasitele hledají, byť už trenéra jednou vyměnili. V neděli z jednadvaceti pokusů proti chudému outsiderovi vykouzlili jediný gól. Z chytré otočky se trefil Karol Świderski, hubený útočník z amerického Charlotte.

Polský útočník Karol Swiderski střílí na bránu v utkání proti Moldavsku.

Čtyři zápasy před koncem evropské kvalifikace to v základní skupině E vypadá, že...

1. Albánie může pomalu slavit postup, stačí ho jen v listopadu kosmeticky orazítkovat.

2. Trápící se Čechy musí těšit, že udrží druhé místo, pokud na závěr doma porazí Moldavsko. Bez ohledu na to, jak se bude hrát v Polsku.

3. Poláci trnou. I kdyby v nejbližším utkání sekli český tým, zůstanou v nejistotě, která se jmenuje baráž. Protože na Euro jdou přímo jen dva nejlepší ze skupiny.

4. O historickou šanci, že se poprvé podívá na velký turnaj, zabojuje podceňované Moldavsko.

Variant, jak se může skupina vyvrbit, je mnoho, tak se raději vraťme do Varšavy. Představte si nabitý národní stadion, na který v den parlamentních voleb přišlo přes padesát tisíc Poláků. Červenobílý rej. Naděje, že konečně bude líp. I bez zraněného šutéra Lewandowského to měla být reklama na polské znovuzrození.

„Jenže my jsme byli příliš nervózní a probudili jsme se až ve chvíli, kdy zazněl gong. Dostali jsme gól a museli reagovat,“ pravil šikula Piotr Zieliński, úřadující italský mistr z Neapole.

„Gól, který jsme dostali, byl úplně stupidní. Soupeř nás mohl zaskočit jedině ze standardní situace a my mu to dovolili,“ komentoval střelec Świderski rohový kop, po kterém se snadno prosadil Nicolaescu. Mimochodem, byla to jediná moldavská střela na branku v utkání.

Polský záložník Pawel Wszolek střílí na bránu Moldavska v kvalifikačním utkání o postup na Euro 2024.

Na papíře měli být hosté nanejvýš sparingpartner pro rozehrání, ve skutečnosti však kousali, až z toho Poláky bolela hlava. Prakticky totéž, pokud dovolíte to přirovnání, předvedly Faerské ostrovy v Plzni. Srdnatě bránily, hráči skákali do střel, a nebýt šťastné penalty čtvrt hodiny před koncem, třeba bychom dneska žádné Polsko neřešili. Takhle se pro český tým naskytla překvapivá šance, kterou nesmí pohrdnout. Ať už bude při kvalifikačním finiši na lavičce nadále trenér Šilhavý nebo někdo úplně jiný.

Poláci mají starostí daleko víc. Už to, že v září museli odvolat portugalského stratéga Fernanda Santose, byla rána na solar. Strategie, na níž si roky mysleli, se jim zhroutila během chvíle. Vyhlášený trenér z ciziny, kterému zaplatili téměř 30 milionů korun za osm měsíců zbytečné práce, dostal padáka. Ani jeho přísný nástupce Michał Probierz nemá patent na výhry. A jakmile v pátek 17. listopadu neporazí Čechy, bude muset do březnové baráže.