Postupová šance na Euro stále žije. Lvíčata udolala Řecko a zakončila vítězně kvalifikaci

Kvalifikace ME fotbalistů do 21 let v Aténách:

4. skupina:

Řecko - ČR 0:2 (0:0)

Branky: 68. Bucha z pen., 90.+1 Drchal. Rozhodčí: Jaccottet - Jobin, Hirzel (všichni Švýc.). ŽK: Diamantis - Plechatý, Krejčí, Ostrák. ČK: 42. Lymperakis (Řec.). Bez diváků.

Sestavy:

Řecko: Siampanis - Apostolakis, Evangelu, Diamantis, Katranis - Buzukis (46. Tsiggaras), Tsingaras (72. Botos), Balojannis (46. Papanikolau) - Lymperakis, Kutsias (57. Kampetsis), Vrusai (80. Machairas). Trenér: Gumas.

ČR: Jedlička - Zima, Krejčí, Plechatý (46. Ostrák) - Holík, Havelka (46. Granečný), Janošek, Matoušek (65. Vaníček) - Lingr (89. Klíma), Bucha, Šašinka (77. Drchal). Trenér: Krejčí.