Dvě žluté za deset sekund. Směšné, říká expert. Sudí podobně nevyloučil poprvé

„Směšné,“ opáčil bývalý hráč United a anglický útočník Dion Dublin. „Dalot byl právem naprosto rozzuřený, vždyť měl pravdu, že měl vhazovat on.“

Místo toho se s míčem k lajně postavil Mohamed Salah na základně rozhodnutí čárového sudího. „Dalot bohužel nepřestal křičet a má z toho hned dvě karty.“

„Co vůbec znamená dvojnásobný nesouhlas? Jak chcete rozdělit jednu tirádu na dva tresty?“ divil se Gary Neville, bývalý obránce United.

„Připadá mi to neuvěřitelně kruté, za takovou nicotnost,“ dodal bývalý obránce Jamie Carragher, který kopal za Liverpool.

Zápas totiž spěl k bezgólové remíze, zmíněná situace se odehrála ve čtvrté minutě nastavení.

Diogo Dalot reaguje na své vyloučení v utkání s Liverpoolem.

Několik fanoušků na sociálních sítích reagovalo tím, že připomněli incident z prvního poločasu, kdy domácí útočník Núňez ostře fauloval a po brzké žluté kartě pak směrem k rozhodčímu zatleskal. Toto gesto se však obešlo bez trestu, ačkoli je jedním z ukázkových trestaných projevů.

„To posuďte sami,“ reagoval na otázku novinářů Sky Sports manchesterský kouč Erik ten Hag. „Nechám to na experty,“ vyhýbal se hodnocení.

Možná i proto, že třeba trenéru Mikelu Artetovi z Arsenalu hrozí za nevybíravou kritiku rozhodčích trest. Podobně se komentáře zřekl před dvěma týdny Pep Guardiola, když po utkání reagoval na přerušenou výhodu vedoucí ke gólové šanci v utkání s Tottenhamem.

„Je to jen škoda, protože jsme je v druhé půli mohli dostat,“ přidal Ten Hag. „Ale to je fotbal, pozitivní je, že kluci za sebou stáli – to je největší vítězství.“

Rozhodčí Oliver podobně rychle navíc nevyloučil poprvé. Ještě bleskovější dvě žluté viděl předminulou sezonu útočník Gabriel Martinelli z Arsenalu. Při autovém vhazování nejdřív vrazil do protihráče a poté doběhl a nedovoleně zastavil dalšího soupeře.

Oliver mu po ponechané výhodě obě situace sečetl a rovnou ukázal dvě žluté karty.

Nekonzistenci v rozhodování pak předvedl Oliver i letos v říjnu, když v úvodu utkání Arsenal – Manchester City nejprve potrestal žlutou kartou hostujícího záložníka Matea Kovačiče za ostrý skluz, načež ve druhé půli za skoro stejný zákrok neudělil ani druhou žlutou, ani přímou červenou, byť se posléze na možném tvrdším trestu shodla většina expertů.