Přes Kolín, polskou třetí ligu až do reprezentace. Kdo je dvoumetrový Petrášek, nováček Šilhavého výběru?

Praha Před pěti lety se Tomáš Petrášek potácel po hostováních v nižších soutěžích v dresu Kolína a Vyšehradu, kam ho poslal Hradec Králové. Tam se rodák z Rychnova nad Kněžnou nadvakrát neprosadil do tehdejšího ligového mužstva. Bez centimetru dvoumetrový habán už přemýšlel, že s vrcholovým fotbalem skončí a k nové práci se bude prohánět po divizních trávnících.

„Snil jsem o trochu jiném fotbale. Nechtěl jsem přemýšlet třeba o tom, jestli proti nám bude rozhodčí... Jednu chvíli už jsem byl rozhodnutý, že se vrátím do Kostelce nad Orlicí a začnu pracovat,“ přiznává zpětně Petrášek.



Angažmá v Žižkově bral obránce jako poslední šanci. Trenéři mu k nadměrné výšce vyčítali malou váhu, a tak na sobě začal fyzicky pracovat. Během jednoho roku mu hmotnost narostla až k metráku, k tomu se Petrášek začal z pozice stopera brankově prosazovat.

Před čtyřmi lety svými fyzickými předpoklady zaujal trenéry polské Čenstochové. Klub ze třetí ligy hledal novou osu týmu s cílem dostat se až do nejvyšší soutěže a na Petráškovi se rozhodlo stavět. „Přišli za mnou s vizí rychlého postupu do druhé ligy a následně do Ekstraklasy. Chtěli budovat značku a ze mě mít tvář mužstva,“ popisuje Petrášek svůj osudový krok. Ale jít z Česka do třetí polské ligy? „Lidi mi říkali, že jsem se zbláznil.“



Klubu z polského městečka, které je jedním z významných poutních míst Evropy, se ale ambice skutečně podařilo naplnit. Po předloňském postupu do nejvyšší soutěže skončil Raków na desátém místě, k čemuž Petrášek kromě řady důležitých defenzivních zásahů přispěl i skvělými šesti góly. „Postoupili jsme ze třetí ligy až do Ekstraklasy, jsem toho od začátku součástí. Stal jsem se kapitánem mužstva, takže nějakou pozici jsem si tam vybudoval,“ bilancuje osmadvacetiletý konstruktivní zadák.

V této sezoně navíc vedení kluby napumpovalo peníze do nových posil s cílem pokusit se zaútočit na evropské poháry. Výsledek? Raków se po šesti kolech Ekstraklasy vyhřívá na první pozici, k čemuž Petrášek přispěl dvěma góly.

Proto možná překvapivě, ale logicky přišla od kouče Šilhavého premiérová reprezentační pozvánka. „Je to trošku jako pohádka,“ těší Petráška splněný sen. „Možná to je svým způsobem inspirace pro další, že se tam může dostat i člověk, který měl cestu trošku trnitější, a nebylo to úplně v pohodě.“

Před sezonou byl v širším seznamu posil pražské Sparty, nakonec z působení na Letné ale prozatím sešlo, a tak se Petrášek upíná k aktuálnímu programu reprezentace, která dnes nastoupí k přípravnému utkání na Kypru a poté k duelům Ligy národů v Izraeli a Skotsku.

Zvlášť proti Kypru cítí šanci ukázat se, Šilhavý totiž avizoval, že chce vyzkoušet nové hráče. „Od toho jsem tady. Jsem nominovaný asi kvůli tomu, že mě trenér chce vidět nejen v tréninku, ale i v zápase. Určitě budu připravený. Budu se chtít realizačnímu týmu odvděčit za to, že mi nominaci poslali, a budu se snažit klukům pomoct udělat dobré výsledky,“ nebojí se nové výzvy Petrášek.