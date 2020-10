Příchod v posledních vteřinách. Sparta dotáhla přestup reprezentanta Pavelky

Praha Fotbalová Sparta doslova v posledních vteřinách přestupového období dojednala vysněný transfer. S Kasimpasou se dohodla na přestupu záložníka Davida Pavelky. Příchod českého reprezentanta klub oficiálně potvrdil v úterý dopoledne.

Až do té doby totiž Sparta čekala, než přestup schválí Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) a než z Turecka přijde hráčova transfer karta.

„Ve Spartě jsem vyrostl, dostal jsem se až do áčka, tam jsem se ale výrazněji neprosadil. Teď chci i sobě dokázat, že na to mám. Tak to mám nastavené, mám obrovskou osobní ambici. Celou kariéru jsem doufal, že by se mi mohlo ještě povést do Sparty vrátit,“ řekl Pavelka pro klubový web.

Devětadvacetiletý záložník se vrací do české ligy po čtyřech a půl letech. Jako první o tom informoval server isport.cz. Redakci iDNES.cz to pak potvrdil důvěryhodný zdroj obeznámený s vyjednáváním.



Sparta transfer oficiálně ohlásila před úterním polednem, kdy dostala definitivní souhlas mezinárodní organizace. Všechny dokumenty a podpisy na smlouvách se stihly do pondělní půlnoci, kdy v Evropě skončilo přestupové období.

Devětadvacetiletý energický záložník je sparťanských odchovancem, ročník 2011/2012 strávil na hostování ve Slovácku. V lednu 2013 Pavelka zamířil do Liberce, o tři roky později přestoupil do Turecka.



„Chtěli jsme tým doplnit o jednoho zkušenějšího hráče do defenzivnějších pozic v záloze, kde jsme doteď pracovali s mladými hráči a zástupci střední generace. David má zkušenosti ze zahraničí a z reprezentace, kterými našim mladým hráčům pomůže. Je to vítězný typ a profesionál, takové hráče ve Spartě chceme mít,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Rosický.

Za národní mužstvo Pavelka odehrál dvaadvacet zápasů, byl v něm už za trenéra Pavla Vrby v kvalifikaci o Euro 2016. Patřil do něj i za jeho nástupců Karla Jarolíma i Jaroslava Šilhavého, pro kterého je jedním z důležitých hráčů. Loni na podzim však utrpěl vážné zranění kolene, ale na jaře už byl fit.

Sparta se ho snažila přivést celé léto, ale nemohla s tureckou stranou se dohodnout na odstupném, které se pohybovalo nad hranicí třiceti milionů korun.

Až nyní v poslední možný den to vyšlo. Hráč měl v Kasimpase smlouvu do léta příštího roku, v lednu 2021 tak mohl kontrakt s platností od července 2021 podepsat kdekoli.

Pavelka je dalším ze zástupu zkušených hráčů, reprezentantů, případně odchovanců, z nichž se sportovní ředitel Tomáš Rosický snaží postavit mužstvo, které po by letech hrálo o titul. Poslední čtyři sezony se boj o první příčku Sparty netýkal.

V létě přišli Ladislav Krejčí a Ondřej Čelůstka. I díky nim Sparta v úvodních šesti kolech neztratila ani bod.