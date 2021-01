Přijde mi to takové v křeči, výsledek dal prvním startu pachuť, hodnotí remízu s Příbramí Šulc

Příbram Plzeňskému fotbalistovi Pavlu Šulcovi zkazila radost ze soutěžní premiéry za Viktorii pachuť z bezbrankové remízy v Příbrami na úvod jarní části prvoligové sezony. Dvacetiletý záložník byl po utkání 15. kola ke svému i týmovému výkonu kritický.

„Výsledek dal prvnímu startu za áčko úplně takovou pachuť. Tady prostě máme získat tři body. Jsem rád, že jsem se dostal do sestavy, ale mohlo tam toho ode mě určitě být víc,“ řekl Šulc v nahrávce pro média od plzeňského klubu.

Trápící se Viktoria potřetí za sebou v nejvyšší soutěži nedala gól, vyhrála jediné z posledních osmi kol a v neúplné tabulce zůstala devátá. V Příbrami svěřencům slovenského trenéra Adriana Guľy nepomohla k vítězství ani penalta, kterou v 87. minutě neproměnil Šulcův náhradník Aleš Čermák.

„My jsme šance měli, nemůžu říct, že ne. V první půli to brankář zázračně dvakrát chytil. Chyběl tomu gól. Možná zlepšit centry, nevím. Přijde mi to takové v křeči,“ upozornil plzeňský odchovanec, jenž na podzim hostoval v Českých Budějovicích.



Čermák ho nahradil v 64. minutě a hru hostů výrazně oživil. Nakonec se však stal smutným hrdinou zápasu. „Čermus se dobře chytil, hned dal břevno. Na penaltě jsem mu věřil. Myslel jsem, že to strhneme, vyhrajeme 1:0 a šlo by se od toho. Takhle vezeme bod, ale to je málo,“ konstatoval Šulc.

Spokojený nebyl ani další plzeňský debutant Šimon Falta. „Šli jsme pro tři body, což se bohužel nepovedlo. Ale ještě máme spoustu zápasů před sebou a ty se budeme snažit zvládnout vítězně,“ uvedla zimní posila z Olomouce.

Na konci prvního poločasu ve velké příležitosti nepřekonal domácího brankáře Ondřeje Kočího. „Asi chybělo trochu víc klidu a třeba to hrát mezi nohama. Kdybych to dal po zemi, určitě by to skončilo v bráně,“ uvažoval Falta.

Při premiéře odehrál na levé straně plzeňské zálohy celých 90 minut. „Furt si zvykám, ale cítil jsem se poměrně dobře. Věřím, že s dalšími zápasy to bude lepší a lepší,“ podotkl Falta. „Věřil jsem do poslední minuty, že to zlomíme. Šancí nebylo moc, ale zatlačili jsme soupeře a už to vypadalo, že tam něco dotlačíme. Ale bohužel se nám to nepodařilo,“ dodal sedmadvacetiletý záložník.

Guľa byl s Faltou i Šulcem spokojený. „Myslím si, že Falta nám určitě přinesl solidní pohyblivost a rychlost. Nový hráč v mužstvu potřebuje také to, abychom zápas zvládli výsledkově. Ale pozici si už zastal. Šulcík velmi slušné, zvládnul roli též solidně. Střídal, protože má silného a zdatného konkurenta Čermáka,“ řekl slovenský kouč.