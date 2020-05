Přijdou City o hlavní oporu? Nechci být dva roky bez pohárů, přiznává De Bruyne

Manchester Záložník Kevin De Bruyne zváží setrvání v Manchesteru City, pokud anglický fotbalový klub neuspěje s odvoláním proti dvouletému zákazu startů v evropských pohárech. Úřadující mistr anglické ligy byl v únoru potrestán za vážné porušení pravidel finanční fair play a licenčních předpisů. Vedení klubu se proti tomu odvolalo ke sportovní arbitráži CAS.

De Bruyne věří klubu i jeho tvrzení, že se nijak neprovinil a že může s odvoláním uspět. „Prostě čekám. V klubu nám řekli, že se odvolají a že jsou si téměř na sto procent jistí, že jsou v právu. Až se rozhodne, tak si všechno promyslím. Dva roky by byly dlouhá doba, v případě, že by šlo o jeden rok, by se vidělo,“ řekl belgický reprezentant listu Het Laatste Nieuws.

Jinak prý nemá důvod Manchester City opouštět, i když se spekuluje o zájmu Realu Madrid a Barcelony. „Hraju za jeden z nejlepších týmů na světě. V Anglii, kde se podle mě hraje nejlepší liga. Líbí se mi tu,“ řekl osmadvacetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2018, který přišel do bohatého klubu před pěti lety z Wolfsburgu za zhruba 75 milionů eur (tehdy přes dvě miliardy korun). Smlouvu má ještě na tři roky.