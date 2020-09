Proč vypadl Chiellini ze základní sestavy Italů? Kouč prý neměl brýle a na soupisce ho přehlédl

Důvod, proč do pátečního utkání fotbalové Ligy národů mezi Itálií a Bosnou nenastoupil Giorgio Chiellini, je kuriózní. Kouč italského národního týmu Roberto Mancini přiznal, že si při procházení sestavy nevzal brýle a obránce Juventusu prostě přehlédl.

Chiellini patří mezi nejlepší italské obránce současné doby. Není proto divu, že fanoušky zaskočilo, když se neobjevil v základní sestavě italské reprezentace v utkání proti Bosně a Hercegovině, které skončilo remízou 1:1. Chiellini celý zápas sledoval z lavičky, na hřiště se nedostal ani při střídání. Místo něj dostal přednost Francesco Acerbi z Lazia Řím.

Jenže jak se ukázalo, důvodem nebylo šetření sil elitního obránce či snaha otestovat méně zkušeného hráče. Italský trenér Roberto Mancini přiznal, že si této výměny prostě nevšiml. „Byla to moje chyba. Když mi ukázali sestavu, neměl jsem na sobě zrovna brýle, tak jsem ji jen odsouhlasil. Nevšiml jsem si, že je na ní Acerbi místo Chielliniho,“ popsal bizarní omyl.

Nakonec se prý zase tolik nestalo, protože Mancini plánoval Acerbiho na jedno utkání nasadit tak i tak. „Původně jsme plánovali, že Acerbi odehraje jeden zápas a Chiellini další. Ptal jsem se Giorgia, jestli chce hrát proti Bosně, nebo Holandsku, řekl proti Bosně. Teď to budeme muset vyměnit.“

Mancini se pak snažil kuriózní situaci trochu zjemnit. „Není to tak, že bychom nasadili brankáře místo obránce, nebyl to takový rozdíl, ale ano, byla to chyba.“

Itálie proti Bosně a Hercegovině remizovala 1:1. Bosna se v 57. minutě ujala vedení po gólu Edina Džeka, v 67. minutě se pak podařilo Stefanu Sensimu srovnat.