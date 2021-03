Provodovo senzační jaro. Gól proti Belgii? Mohly být dva, tak snad příště, řekl

Praha Možná si v tu chvíli vzpomněl i na rady, které slýchá od svých slávistických trenérů. „Že prý málo střílím a měl bych se do koncovky tlačit víc, vyčítají mi to,“ popisoval fotbalista Lukáš Provod, když mluvil o svém prvním reprezentačním gólu. Byl parádní - a navíc proti Belgičanům, světovým jedničkám.

Slavný brankář Thibaut Courtois, někdejší hvězda Chelsea a současná jednička Realu Madrid, se za míčem natahoval marně. Tak přesná byla Provodova rána z úvodu druhého poločasu: z dvaceti metrů, přesně do dolního rohu brány.

„A to jsem mohl dát ještě druhý gól, tak třeba příště,“ prohlásil Provod sportovně, když si ho bezprostředně po utkání k rozhovoru odchytila Česká televize.

Provod patřil k výrazným postavám zápasu. Jeho výkon po vstřeleném gólu gradoval, při další příležitosti ho zradil střet myšlenek, pak ještě připravil velkou šanci pro Masopusta. V závěru musel střídat vyčerpáním.

„Byl to extrémně náročný zápas. Belgie má skvělé hráče, ale my jsme jim byli obstojným soupeřem,“ těšilo Provoda. „Nezalezli jsme, chtěli jsme hrát aktivně, protože kdybychom někde stáli v bloku, bylo by to čekání na smrt. Taktika fungovala perfektně.“

A Češi díky ní vybojovali cennou remízu 1:1 s favoritem.

Pro Provoda další velký zápas jeho senzačního jara.

Slávisté si bez něj už ani neumí představit základní sestavu a reprezentace spěje k něčemu podobnému.

V Evropské lize dal rozdílovou branku při postupu přes anglický Leicester a vysoko bude řadit i trefu za národní tým proti Belgii.

Byla povedená. Podobná gólu, který dal Vladimír Darida v poslední světové kvalifikaci proti Německu. I tenkrát Češi v Edenu sehráli s elitním soupeřem statečnou bitvu, byť s nešťastným koncem.



Zatímco tehdy hosté dvě minuty před koncem rozhodli o vítězství, tentokrát to byli domácí, kdo do poslední minuty sahal po třech bodech. Bořil trefil v závěru břevno, hlavičku Součka z brankové čáry odvracel stoper Alderweireld...

„Skvělá práce celého týmu. Znovu jsme makali jeden za druhého, máme úžasnou partu a podle toho to taky vypadá. Jsme schopni trápit velké mančafty se skvělými individualitami,“ cítí Provod.

Nenápadný dříč, poctivec, student vysoké školy. Ještě před třemi roky kopal druhou ligu za Sokolov, o rok později se posunul do Českých Budějovic, kterým pomohl k postupu do nejvyšší soutěže a vyhlédla si ho Slavia.

Přitom byl celou dobu hráčem konkurenční Plzně. Ani tam nečekali, že tak rychle vystřelí a pustili ho do Edenu.

„Je komplexní, nemá žádnou větší slabinu, na vrcholový fotbal takové hráče uprostřed potřebujete. Když přišel, byl mladý a nový, takže lítal po lajně. Teď začal hrát fotbal, tak už může hrát i uprostřed,“ říkal o něm nedávno trenér Jindřich Trpišovský.

To on z krajního hráče udělal neodmyslitelnou součást slávistické střední zálohy. V reprezentaci sice zase nastupuje u lajny, ale i při gólové akci proti Belgii ukázal, kam ho to táhne nejvíc.

Od soupeřů dostal uprostřed hřiště dostatek prostoru k tomu, aby si balon zpracoval, udělal dva tři rychlé kroky a vypálil. Že měl míč zrovna u své slabší pravačky, ho neodradilo.

„Už nebylo o čem přemýšlet,“ popisoval svůj hvězdný moment.

V šestém utkání za národní tým dal svůj první gól. Kdy přidá další?