První duel nových supertrenérů. Trpišovský byl před dvěma lety na Guľově přednášce, teď soupeří o titul

Praha Fotbalisté Slavie a Plzně aktuálně nemají v české lize konkurenci. Jejich nedělní souboj může sešívané přiblížit k titulu nebo slíbit pro nadstavbu drama.

Jeden se zhlíží v ofenzivním fotbalu Liverpoolu v podání kouče Jürgena Kloppa, druhému se přezdívá „slovenský Guardiola“. Klíčový zápas v boji o titul bude i duelem momentálně dvou nejprogresivnějších ligových trenérů: Jindřicha Trpišovského proti Adrianu Guľovi.



Fotbalem žijí od rána do večera a jejich kluby opravdu hodně stály o to, aby je získaly. Trpišovský dokázal za dva a půl roku ze Slavie udělat i v evropském měřítku konkurenceschopné mužstvo, které se nebojí hrát aktivně ani proti zvučným velkoklubům. Guľa probudil pod trenérem Vrbou stagnující Plzeň a do hráčů nalil své představy, jak hrát náročný ofenzivní fotbal.

Oba stratégové se navíc už z minulosti znají, o osm měsíců mladší Trpišovský byl na Guľově přednášce při potřebném doškolení. „Ještě když jsem byl v Liberci a on v Žilině, potkali jsme se jednou na dovolené v Dubaji, kde jsme byli ve stejném hotelu. Už předtím jsme si párkrát volali i díky Honzovi Nezmarovi, který se s ním zná. Bavili jsme se o nějakých hráčích,“ přibližuje před nedělním šlágrem Trpišovský. „Asi před dvěma lety jsem byl i na jeho přednášce na doškolení trenérů. Pro mě je to skvělý trenér, v současnosti stoprocentně patří mezi nejlepší, je to i dobrý chlap a člověk. Uznávám ho.“

Podobně uznale mluví i Guľa o svém protějšku. „Už dlouhodobě se ukazuje, že Slavia má svou kvalitu a jasný herní styl. Ten není o tom, že by vyčkávali nebo nějak hráli z hlubokého bloku a na náhodu. Víme o jejich silných stránkách, ale my se také chceme prezentovat vlastním herním stylem. Proto očekávám kvalitní zápas; předurčují k tomu jednak kvality týmů, tak postavení soupeřů v tabulce,“ předesílá Guľa.



Těžko odhadovat, kdo bude mít v neděli navrch, na vážkách jsou odborníci, sázkaři i bookmakeři.

Slavia po koronavirové pauze zastavila sérii nepovedených výsledků a třikrát za sebou zvítězila. S Plzní má v Edenu velmi příznivou bilanci, když posledních šest utkání v řadě vyhrála. Tentokrát však sešívané nepožene zaplněný stadion. „Fanoušci jsou naše hodně silná stránka, hodně nám to pomáhá, takže je to obrovská škoda, že je tady nebudeme mít,“ lituje slávistický záložník Lukáš Provod, ale optimismus mu to neubírá. „Zvládli jsme začátek po té pauze, první tři kola za devět bodů. Všichni se na to strašně těšíme. Všichni vnímáme, že se jedná o velice důležitý zápas.“

To Plzeň po výměně Pavla Vrby za Adriana Guľu ligou suverénně proplouvá, ze sedmi zápasů si Západočeši připsali sedm vítězství s úctyhodným skóre 21:3, z druhého místa na Slavii však stále ztrácí osm bodů. „Věřím, že celý tým je odhodlaný, a jedeme to tam v neděli zlomit. Doufám, že se to zase otočí, budeme chtít, aby se soupeř víc přizpůsobil naší hře, a ne my jim. Budeme hrát pořád to, o co se tady snažíme od zimy. Doufáme, že tím naším způsobem Slavii zlomíme a vyhrajeme,“ říká odhodlaně záložník Aleš Čermák.

Pokud se Plzni podaří vyhrát, bude závěr ligy ještě dramatický a ve druhém kole nadstavby Západočeši budou moci v dalším vzájemném střetnutí osud této sezony zlomit ve svůj prospěch. Slávisté jim to však rozhodně nechtějí dovolit. „Můžeme udělat hodně důležitý krok k vytouženému cíli, který máme,“ ví Trpišovský.