První půle devalvovala dobrý výkon s Anglií, zlobí se kouč Šilhavý

PRAHA Trenér fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý připustil, že byl rozčarován z prvního poločasu přípravného utkání proti Severnímu Irsku, který jeho svěřenci na Letné prohráli 0:3.

Úvodní dějství podle něj devalvovalo výkon z pátečního vítězného duelu evropské kvalifikace proti Anglii.

Toho, že hned na deseti místech změnil základní sestavu, však nelituje a udělal by to znovu. Český tým po zlepšené hře po změně stran podlehl Severnímu Irsku 2:3.

„Byl jsem hodně rozčarován, protože první půle byla takovou devalvací toho výkonu s Anglií. Nicméně neřekl bych, že kluci nechtěli hrát, bojovat, běhat. Spíš jsem tam cítil obavu, málo herní odvahy, pohybu, špatné osobní souboje. Nikdo to nechtěl vzít na sebe. Z toho jsem byl tedy zklamaný,“ řekl Šilhavý na tiskové konferenci.

„V poločase jsem musel trochu zvednout hlas. Důležitý bylo i to, že to byl přípravný zápas a že jsme mohli střídat šest hráčů. Udělali jsme změny a vyplatilo se nám to. Druhý poločas, to je ta cesta. Ale ten první poločas byl hodně špatný, takhle bychom určitě hrát nechtěli,“ doplnil Šilhavý.

Ze základní sestavy po vítězství 2:1 nad Anglií dnes postavil od úvodu jen Alexe Krále.

„Nelitovali jsme toho. Určitě jsme si tedy nepředstavovali, že budeme po poločase prohrávat 0:3, to je jednoznačné. Ale ty informace, které se nám dostaly, jsou pro nás důležité do dalších zápasů, do dalších srazů, nominací. V příští nominaci se rozhodneme, kdo a jak uspěl, neuspěl, s kým počítat,“ řekl Šilhavý.

„V jakém jiném zápase než v tomhle, kdy nešlo o body. Za měsíc nás čeká utkání o život. Tam musíme mít jasno, s kým do toho půjdeme. I do dalších zápasů.“

„Myslím, že pro ty informace, které jsme o hráčích získali, je to lepší takhle s obměněnou sestavou, než kdyby tam třeba ti hráči chodili až v průběhu zápasu do sestavy, která by se přiblížila té ze zápasu s Anglií,“ poznamenal Šilhavý, jehož svěřence čekají v listopadu poslední dva zápasy evropské kvalifikace proti Kosovu a v Bulharsku.

Na nynějším srazu ho potěšil nováček Zdeněk Ondrášek, který nejprve s Anglií vstřelil vítězný gól a dnes si připsal asistenci.



„Jsme rádi. Tyhle hráče i publikum miluje. Je vidět, že mu to není jedno, vždy jde do boje. Takový typ útočníka je nepříjemný pro každého obránce,“ konstatoval Šilhavý.

Pro listopadové vyvrcholení kvalifikace nepředpokládá výrazné změny v nominaci.

„Ten základ bude z téhle nominace, která byla teď. Někteří hráči měli zdravotní problémy, třeba Hovorka a jiní. Sledujeme třeba Tondu Baráka, začal hrávat. Pořád čekáme, co kluci v Anglii. Moc toho není. Takže víceméně to gró bude ze zápasu s Anglií,“ dodal kouč.