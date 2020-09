Rabušic po rumunské kovbojce: Strašně těžké na hlavu. Modlím se, ať zůstaneme zdraví

Giurgiu Liberecký fotbalista Michael Rabušic se bude po vítězném utkání 3. předkola Evropské ligy na půdě FCSB modlit, aby nikdo ze severočeské výpravy nedostal koronavirus. V rumunském klubu se rozšířila nákaza covidem-19 a před zápasem mělo pozitivní test hned 15 hráčů a také někteří členové realizačního týmu. FCSB nakonec doplnil soupisku a mohl nastoupit, se Slovanem ale prohrál 0:2.

„Na hřišti jsme se nákazy nebáli, tam o tom ani nevíte. Pak nám samozřejmě řekli, ať si nepodáváme po zápase ruku a podobně. Jenom se modlím, abychom všichni byli zdraví. Kdyby se nákaza začala kumulovat jako tady v Rumunsku, byl by to velký problém. Zavřeme se až do pondělí na hotel, abychom do posledních testů zůstali zdraví. Doufám, že budeme,“ řekl v nahrávce pro média Rabušic, jehož tým čeká za týden doma závěrečné 4. předkolo s APOELem Nikósie.



Severočeši do poslední chvíle nevěděli, zda v Giurgiu, kde se zápas s FCSB hrál, nastoupí. Rumunský klub až odpoledne doplnil soupisku o nové hráče a UEFA potvrdila, že se duel uskuteční.



„Byl normální program. Já osobně jsem si šel po obědě lehnout a asi na hodinu a půl jsem usnul. Jak jsem se probudil, začaly chodit zprávy, že se tedy hraje. Byl to strašně dlouhý den, náročný na hlavu. Ještě, že už to máme za sebou,“ oddychl si Rabušic, který coby střídající hráč zpečetil výhru gólem na 2:0 v 82. minutě.

Liberečtí měli minimum informací o tom, jací hráči za FCSB nakonec nastoupí. „Dívali jsme se na jejich poslední zápas. Individuality jsme viděli, ale pak stejně nehrál třeba Man, který byl asi jejich klíčový hráč. Pak jsme přišli do kabiny a trenéři napsali jejich sestavu. De facto jsme nevěděli, o koho jde. K hráčům přidali akorát výšku, jejich přednosti a nedostatky, ale soustředili jsme se spíš na sebe,“ uvedl Rabušic.

„Nervozita byla. Někteří si mysleli, že hrajeme proti nějakému déčku FCSB, že je musíme přejet. Nám tyhle zápasy v roli favoritů moc nesedí. Těžké bylo spíš to okolo, jak se vše řešilo. Bylo strašně těžké nastavit hlavu. Do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se bude hrát nebo ne, s kým budou hrát, že mohou hrát třeba i s dorostenci. Ale oni si koupili hráče z rumunské ligy, kvalitu měli, i když nebyli samozřejmě sehraní. Pomohla nám červená karta. Bylo to o prvním gólu, ve druhé půli byla otázka času, kdy nám to tam spadne,“ podotkl jednatřicetiletý útočník.

O skupinu si Severočeši zahrají za týden doma proti Nikósii. „Teď nám chybí zvládnout ještě jeden krůček, doufejme, že to dokážeme. Strašně bych si přál, abychom tu Evropu udělali. Pokud nezvládneme poslední krok, je to k ničemu. Musíme se na to nachystat a i pomoci klubu, ať vyděláme nějakou kačku. Konečně hrajeme doma. Škoda, že nebudou na stadionu lidi. Snad na to aspoň stihnou kouknout do deseti hodin někde po hospodách,“ připomněl, že kvůli koronaviru se v Česku restaurace a bary nově zavírají už ve 22:00.