Rashford hattrickem ‚z lavičky’ napodobil kouče Solskjaera, na tři branky mu stačilo šestnáct minut

Manchester Útočník Manchesteru United Marcus Rashford vstřelil ve středečním zápase fotbalové Ligy mistrů s Lipskem (5:0) první hattrick v seniorské kategorii, a to během pouhých 16 minut. Navíc se tím zapsal do historie klubu. I když dvaadvacetiletý anglický reprezentant nastoupil na hřiště až v 63. minutě, podařilo se mu teprve jako druhému hráči "z lavičky" třikrát skórovat. V roce 1999 to dokázal Ole Gunnar Solskjaer, současný trenér United.

„Myslím, že trenér chtěl, abych zvýšil tempo našeho týmu, abych to vepředu rozhýbal. Jsem rád, že se mi povedlo vstřelit hattrick, čekal jsem na něj dlouho,“ řekl Rashford britským médiím. Útočník United si nejprve v 74. minutě zaběhl za obranu na pas Fernandese a střelou po zemi překonal gólmana Gulacsiho. O čtyři minuty později se prosadil po povedené kličce a už v 87. minutě mohl dokončit hattrick, exekuci pokutového kopu ale přenechal kolegovi z útoku Martialovi. „Trochu jsme spolu o tom podiskutovali, na penaltu jsem si věřil. Ale to jsem věřil i Anthonymu (Martialovi), takže to nebyl žádný problém,“ vysvětlil Rashford. Hattrick tak zkompletoval o tři minuty později, kdy úspěšně zakončil Martialův průnik do pokutového území. Střeleckým představením navázal na vítězný gól v zápase na hřišti PSG (1:2).

Rashford radost z hattricku vyjádřil po zápase i na twitteru. Potěšil ho i fakt, že petice za potravinovou pomoc chudým dětem, kterou vytvořil v říjnu a směřuje ji na britskou vládu, nasbírala přes milion podpisů. „Tři góly, šestnáct minut, 1,030.000 podpisů. Nemůžu se přestat usmívat, dlouho jsem na to čekal. Jen si přeju, aby to fanoušci mohli zažít se mnou,“ poukázal na to, že se hrál zápas bez diváků.

Slova chvály pak Rashford sklidil od někdejší opory United Ria Ferdinanda. „Je v obrovské formě, ve čtvrtek bude na zadních stranách všech novin tak, jako byl po založení nadace pro pomoc chudým dětem na těch předních. Bylo to, jako by byl na plácku s menšími dětmi a všechny šikanoval, byl až moc silný a rychlý a z dospělých chlapů dnes udělal školáky,“ našel zajímavý příměr k Rashfordovu výkonu bývalý stoper Manchesteru. „Marcus dnes ukázal, že se umí soustředit na to, co je v tuto chvíli důležité na hřišti i mimo něj. Dnes se mu z lavičky dařilo opravdu dobře,“ pochválil Rashforda i kouč Solskjaer. United zaznamenali nejvyšší vítězství ve skupině od roku 2013 a po senzačním skalpu finalisty posledního ročníku soutěže PSG na jeho hřišti porazili i semifinalistu ze srpnového play off v Lisabonu. Nečekaně tak po dvou kolech vévodí s plným bodovým ziskem a skóre 7:1 skupině H, kterou experti považují za „Skupinu smrti“. Navíc mají před sebou dvojzápas s outsiderem skupiny Basaksehirem Istanbul, který je bez bodu poslední. Zároveň si zvýšili sebevědomí před nedělním šlágrem anglické ligy s Arsenalem.