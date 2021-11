Fotbalová Slavia v úterý zveřejnila osobní vyjádření Pavla Řeháka poté, co Plzeň o den dříve vyzvala pražský klub k důkladnému prošetření incidentu.



Mosquera i Plzeň tvrdí, že Řehák v závěru vypjaté nedělní bitvy v Edenu kolumbijského fotbalistu rasisticky urazil. „Tenhle hloupý člověk mě nazval opicí,“ napsal hráč na sociální síti Instagram.

Viktoria o den později jeho tvrzení podpořila.

„Jhon Mosquera ale bohužel lže,“ tvrdí Řehák. „Neoznačil jsem ho slovem ‚monkey’, a protože jsem se k němu v průběhu zápasu nikdy nepřiblížil na bližší vzdálenost než cca patnáct metrů, pak pokud bych to skutečně udělal, tak by můj výraz nejen zachytily kamery nebo ruchové mikrofony, ale velmi dobře by jej také museli slyšet mí kolegové na lavičce a v mém bezprostředním okolí.“

„V průběhu hráčské kariéry jsem působil několik let v zahraničí, mezi hráči a trenéry jiných národností a různých kultur mám mnoho celoživotních přátel, nejsem rasista a rasismus odsuzuji,“ pokračoval Řehák s tím, že pokud by Mosquera či kdokoli jiný na svých nařčeních trvali, je připravený se bránit soudní cestou. „Protože tato tvrzení poškozují mne i mou rodinu,“ říká.

Příspěvek plzeňského Jhona Mosquery na sociální síti Instagram, kterým nařkl slávistického asistenta Pavla Řeháka z rasismu: „Tenhle hloupý člověk mě nazval opicí. Doufám, že ho nikdy nepotkám sám na ulici, protože bych mu musel rozbít hubu.“

Byla to v neděli večer v Edenu spíš válka než fotbal. Tvrdé střety, souboje, strkanice, fauly a také tři červené karty, které rozhodčí Pavel Franěk postupně udělil plzeňským Řezníkovi, Pernicovi a právě Mosquerovi. Slavia vyhrála 2:0.



„Porážku na hřišti přijímáme, jednání tohoto typu však tolerovat ani tiše přejít nehodláme,“ přidali Plzeňští v reakci na údajný rasismus.



Vášně v závěru rozdmýchal i domácí útočník Krmenčík, který má plzeňskou minulost a s bývalými parťáky se pošťuchoval a provokoval. Někteří soupeři včetně trenéra Michala Bílka si s ním po utkání odmítli potřást rukou a třeba David Limberský či Jean-David Beauguel jeho chování veřejně odsoudili na sociálních sítích.