Real už víc než čtyři zápasy čeká na gól. Bez Ronalda se pod novým koučem houpe židle

PRAHA Po odchodu kanonýra Ronalda a kouče Zidana se fotbalisté Realu Madrid trápí. Kvůli střelecké krizi čekají na vítězství už čtyři zápasy a mluví se o odvolání nového kouče Lopeteguiho.

Tenhle muž neprožívá jednoduchý rok. Nejprve přišel dvaapadesátiletý Julen Lopetegui o vrchol trenérské kariéry, když jej jen pár dní před startem mistrovství světa v Rusku vedení španělského svazu odvolalo z pozice reprezentačního trenéra.

Kvůli tomu, že si tajně vyjednal angažmá v Realu Madrid.



Jenže tam se hned zkraje nové sezony dostal do velice složité pozice.

Královský klub, který pod jeho předchůdcem Zinedinem Zidanem třikrát za sebou vyhrál Ligu mistrů, totiž v posledních dvou týdnech prohrál v La Lize jak v Seville (0:3), tak v sobotu v Alavesu (0:1) a stejnou porážku zaznamenal i v Lize mistrů na hřišti CSKA Moskva.

Real čeká na gól víc než čtyři zápasy

Gól pak Los Blancos nedokázali vstřelit ani v městském derby s Atlétikem (0:0).

Nedat ani branku ve čtyřech zápasech za sebou se bílému baletu „podařilo“ naposledy v roce 1985.

Fanoušci na střeleckou krizi reagují i kreslenými vtipy, jak Lopetegui na tabuli vyučuje střelbu a jeho útočníci v lavicích při tom podřimují.

„Tři měsíce jsme dřeli tvrdě jako koně, i proto chápu naše fanoušky, že jsou zklamaní. I já jsem. Potřebujeme čas. Vždyť je pořád jenom říjen,“ brání se Lopetegui, jemuž zatím ani příliš nepomáhá, že má v řadách svého klubu nového nejlepšího hráče světa Luku Modriče.

Příznivci Realu tak marně vzpomínají na minulé sezony, kdy v jeho dresu zářil Cristiano Ronaldo, který nyní dává góly za Juventus Turín. A volají po návratu klubové legendy Zidana na lavičku.



Cristiano Ronaldo

„Je to těžká chvíle a já jsem ten první, kdo za to přebírá zodpovědnost. Teď je důležité zachovat nadhled a chladnou hlavu. Nesmíme propadnout frustraci,“ odpovídá jim Lopetegui.

Jenže kouč Realu to nebude mít lehké. V sobotním duelu v Alavesu, kde inkasovali jediný gól zápasu v 95. minutě, totiž nedohráli kvůli zranění oba hvězdní útočníci Karim Benzema a Gareth Bale.

Štěstím pro něj je, že příští zápas proti Levante sehraje Real až za dva týdny po reprezentační přestávce. A pak jej čeká další domácí duel, tentokrát v Lize mistrů proti Plzni.

„Musíme zůstat trpěliví. Odvolat kouče by bylo bláznivé. Příjemné to není, ale nedělal bych z toho žádnou tragédii. I v době, kdy s námi Cristiano Ronaldo hrál, jsme občas měli horší období bez gólu – a vždycky jsme to překonali,“ přiznal kapitán Sergio Ramos, který se vrátil po zranění až v zápase v Alavesu.

Nad favority ční Sevilla

Real však má štěstí v neštěstí. Ve španělské lize se totiž trápí i jeho největší konkurent a obhájce titulu Barcelona.

Katalánci totiž nezvítězili v La Lize čtyřikrát za sebou. Po domácích remízách s Gironou (2:2) a Bilbaem (1:1) a prohře v Leganes (1:2) v neděli remizovali ve šlágru ve Valencii (1:1).

Do čela soutěže se tak po více než jedenácti letech dostala FC Sevilla, která naopak potvrdila svou formu čtvrtou ligovou výhrou v řadě proti Celtě Vigo (2:1).

Tým reprezentační jedničky Tomáše Vaclíka má přitom ještě náročnější program v úvodu sezony než Real s Barcelonou, do Evropské ligy se musel dostat přes kvalifikaci.



„Schválně jsem si to spočítal – od odletu do Sevilly jsem seděl už ve 26 letadlech, téměř jsem obletěl Zemi dokola (38 tisíc kilometrů) a ve vzduchu jsem strávil dohromady víc než dva dny (50 hodin),“ uvedl Vaclík, který v novém ročníku odchytal už 16 klubových zápasů, na svém facebookovém profilu.