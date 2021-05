Rekordman Souček. Desátou brankou nasměroval West Ham do evropských pohárů

Londýn Je symbolem vzmachu londýnského klubu. Nejdřív ho pomohl zachránit, teď West Ham táhne do Evropy. Reprezentační fotbalista Tomáš Souček při tom navíc překonal dlouholetý rekord: jako prvnímu českému hráči se mu povedlo nasázet deset branek v sezoně Premier League.

Dosavadním maximem našince mezi anglickou elitou bylo o gól míň. To naposledy zvládli Milan Baroš (2002/03 a 2004/05) s Patrikem Bergerem (1999/00).

Souček už je zase o krok dál.

Svou rekordní trefou se dostal na třináct zásahů v anglické nejvyšší soutěži a pomalu se blíží k Tomáši Rosickému, jenž je v tabulce českých kanonýrů třetí s devatenácti trefami.

Ve středu večer na stadionu West Bromwiche (1:3) navíc nešlo o ledajakou branku. Byla dost zásadní.

„Tomášův gól krátce před přestávkou významně změnil zápas,“ pochvaloval si kouč David Moyes vyrovnání na 1:1.

„Nedali jsme na začátku penaltu, pak nešťastně inkasovali, to s vámi zamává. Ale ukázali jsme úžasný charakter, bojovali jsme jako tým,“ připojil se bek Vladimír Coufal.

„Myslím, že Tomáš hrozně chtěl dát gól, protože se mu to nějakou dobu nedařilo. Těžko se to popisuje, ale mám z toho obrovskou radost,“ pokračoval druhý český reprezentant ve West Hamu před klubovou kamerou.

Sám čerstvý rekordman na individuální přínos nehledí, naopak vyzdvihl práci celého týmu, který stále živí naději na umístění v elitní šestici čili na postup do skupiny Evropské ligy. V posledním kole stačí remíza se Southamptonem.

„Neuvěřitelně důležité tři body!“ vyťukal Souček na Twitter. „Jsme jeden tým a chceme si splnit náš sen jako jeden tým. Už jen jeden krok. Do toho, Irons!“

I proto ho tamní fanoušci tak zbožňují. A nejen oni, chválou nešetří ani experti, anglické fotbalové ikony jako Jamie Carragher. „Součka považuju za nejdůležitějšího hráče v tažení West Hamu. Skok, který celý tým udělal, je obdivuhodný,“ nechal se nedávno slyšet exliverpoolský obránce.



Dlouho v Anglii žádný z českých fotbalistů z pole neválel tak jako nyní Souček.

Spolu s útočníkem Michailem Antoniem je nejlepším střelcem týmu, ač zároveň vyniká i v defenzivních statistikách. Ve vyhraných vzdušných soubojích i obranných zákrocích nemá konkurenci, udivuje i počtem naběhaných kilometrů, v této statistice lize dominuje.

Pro West Ham je vskutku klíčový.

Tomáš Souček v Anglii:

Když loni v lednu přicházel, tradiční londýnský celek byl na padáka. Ostatně to bylo i podmínkou dohody - pokud zahučí do druhé ligy, Souček se z hostování vrátí do Slavie.

Nestalo se, běhavý dříč tým pomohl zachránit a stal se panem Nepostradatelným. Během aktuálního ročníku nevynechal ani minutu.

Server Sky Sports s ním před pár dny exkluzivně hovořil a vyzdvihl jeho přínos. „Souček skóruje, brání, neúnavně běhá, vystihuje přihrávky, pomáhá prolomit soupeřovu obranu, je bezkonkurenční ve vzduchu...“ uvedl.

„Já jen chci odvést maximum, abych co nejvíc pomohl týmu,“ reagoval skromně Souček pár hodin před tím, než desátým gólem v ročníku přiblížil West Ham velkému snu.

Na šesté místo nedosáhl od roku 1999. Poháry naposledy okusil v roce 2016 během neúspěšné kvalifikace Evropské ligy.

Teď má na dosah její skupinu.

„Mým snem bylo zahrát si Premier League. Zahrát si v Evropě s West Hamem jsou jako dva sny v jednom,“ prohlásil Souček a naznačil, koho by případně rád potkal.

Ta odpověď vás asi nepřekvapí.

„Bylo by krásné nastoupit za West Ham proti Slavii. Vrátit se do Edenu.“