Květ zamířil z Plzně na roční hostování do tureckého Sivassporu

Květ přestoupil do Plzně před jarní částí minulé sezony z Bohemians, za které dal na podzim devět gólů. Velká očekávání však ve Viktorii nenaplnil. V dresu Západočechů si připsal 18 startů a vstřelil dvě branky. V této sezoně naskočil jen do úvodního kola v Teplicích a poté si už nepřipsal ani minutu. Při nedělním ligovém vítězství Viktorie 5:2 v Českých Budějovicích už nebyl ani na lavičce.

„Romanovo herní vytížení není v tuto chvíli takové, jaké by si on sám přál. Navíc přišla velmi zajímavá nabídka a on projevil zájem vyzkoušet si působení v zahraničí. Jde o velmi kvalitního hráče, kterého budeme samozřejmě pečlivě sledovat. Držíme mu palce, aby se mu v Turecku dařilo,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.

V Sivassporu si Květ, který má v české lize na kontě 149 startů a 21 branek, vyzkouší první zahraniční angažmá. Tamní klub obsadil v uplynulé sezoně turecké ligy 14. místo. V Evropské konferenční lize se utkal se pražskou Slavií, s níž ve skupině dvakrát remizoval 1:1 a postoupil do vyřazovací fáze.