Ronaldo bude hrát v Saúdské Arábii. Portugalský fenomén míří do an-Nasru

Jeden z nejlepších fotbalistů historie Cristiano Ronaldo se ke konci kariéry vydal do exotické destinace za gigantické peníze. Uzavřel smlouvu s klubem an-Nasr do roku 2025. V Saúdské Arábii by si ročně mohl vydělat astronomickou částku 200 milionů eur (přes 4,8 miliardy korun).