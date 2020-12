Řím Fotbalisté Juventusu Turín remizovali ve 12. kole italské ligy s Bergamem 1:1, a i když ještě v Serii A v tomto ročníku neprohráli, už pošesté si se soupeřem rozdělili body. "Staré dámě" mohl zařídit výhru Cristiano Ronaldo, v 61. minutě však neproměnil penaltu.

Juventus se dostal do vedení na konci první půlhodiny, kdy se zpoza velkého vápna opřel do míče Federico Chiesa a trefil se do horního rohu. Stejnou parádu však na druhé straně předvedl v 57. minutě Remo Freuler, jehož dalekonosná rána se odrazila do branky od břevna.

Vzápětí mohl vrátit Juventusu vedení Ronaldo, brankář Atalanty Pierluigi Gollini však jeho pokus chytil. Juventus se v neúplné tabulce posunul na třetí místo, Atalanta je osmá.