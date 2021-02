Ronaldo plánuje pokračovat v kariéře až do čtyřiceti. Jako malý snil o profesní dráze rybáře

Turín Už od začátku své kariéry nechybělo Cristianovi Ronaldovi sebevědomí a touha udělat něco jinak. Sám portugalský superstřelec však přiznal, že nikdy nečekal, jak až dlouho může zásluhou tvrdých tréninků a kvalitní regenerace vydržet hrát na té vůbec nejvyšší úrovni.

I přestože mu je už 36 let, Cristiano Ronaldo nadále nepřestává udivovat fotbalovou veřejnost. Levé křídlo či útočník Juventusu nastřílelo v letošní sezoně i se zápasy v reprezentaci 23 gólů ve 24 utkáních.

Vzhledem k tomu, že hraje Ronaldo fotbal na vrcholové úrovni od svých šestnácti let, řada expertů i fanoušků řeší zásadní otázku-jak dlouho bude ještě trvat kariéra portugalské hvězdy?

Sám Ronaldo se nad touto otázkou zamyslel při oslavě svých 36. narozenin, které oslavil v pátek.

„Třicet šest let, neuvěřitelné. Cítím se, jako kdybych svoji kariéru začal včera. Vzpomínám, jak jsem jako malý chtěl být v tomto věku rybářem na Madeiře a netušil, že své tělo mohu takto udržet. Ve vrcholovém fotbale se pohybuji už dvacet let a omlouvám se, že vám nemůžu slíbit dalších dvacet. Co vám ale můžu slíbit je to, že chci být hráčem co nejdéle. V každém utkání ode mě uvidíte stoprocentní výkony,“ vyznal se na svém instagramovém účtu pětinásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa.



A jeho přání rozhodně není nereálné. Ronaldo je díky svému disciplinovanému přístupu ve fyzickém stavu, který mu může závidět řada mladých fotbalistů.

„Když přišel Cristiano do Juventusu, bylo vidět, že je fyzicky úplně jinde než ostatní. Dodržuje metody a cviky, které jsme mu předali v Realu. Zásadní součásti tréninku je odpočinek a neznamená to jen spánek. Cílem regeneračních cviků je dosáhnout nejen fyzické, ale i psychické pohody. Ronaldo může hrát v klidu až do čtyřiceti let, “ říká pro italský deník Tuttosport kondiční trenér Giovanni Mauri, jenž po boku trenéra Carla Ancelottiho působil v Realu Madrid či Paris Saint-Germain.

Carlo Ancelotti.

Mauri v minulosti úzce spolupracoval s Paolem Maldinim či Alessandrem Costacurtou, kteří jsou typickými příklady hráčů, kteří i po čtyřicítce mohou hrát na vrcholové úrovni.



„Jsem šťastný, cítím se být ve formě a v životě se mi daří. Doufám, že budu hrát ještě mnoho mnoho let. Mladším hráčům vždycky radím, aby si užívali každou chvíli, protože nikdy nevíte, co bude zítra. Důležitá je hlava,“ uvědomuje si Ronaldo.

Ten má díky své tvrdé práci v tréninku výborně nakročeno k fotbalové dlouhověkosti.