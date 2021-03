Ronaldo se po hattricku do sítě Cagliari prohlásil za střelce fotbalových dějin, co na to historici?

Praha Po dvou měsících debata o nejlepším střelci fotbalových dějin opět ožila. Bican? Pelé? Ronaldo? Nebo kdo vlastně?

Co historická tabulka, to rozdílné údaje. Co země, to trochu jiné pořádky.

Třeba Německo na základě uznávaného mezinárodního statistického žebříčku RSSSF považuje za nejlepšího kanonýra všech dob bájného Erwina Helmchena, jenž střílel góly ve dvacátých, třicátých i čtyřicátých letech minulého století.

Nejasnosti rovněž panují kolem počtu branek maďarského útočníka Ference Deáka – a ani u jeho krajana a jmenovce Puskáse údaje dost možná nejsou stoprocentní.

Však takový Pepi Bican je na tom podobně. V Česku jeho góly nedávno dokonce přepočítávali, což zaujalo svět.



Tak co je nyní nového?



Fakt, že Cristiano Ronaldo sám sebe prohlásil za číslo jedna: „Jsem neskutečně pyšný a hrdý na to, že jsem se stal nejlepším střelcem historie. To je rekord, o kterém jsem nikdy ani nesnil!“

Na rozdíl od borců dávné historie u Ronalda přesně víme, že se nedělním hattrickem v italské lize proti Cagliari posunul na střeleckou metu 770 branek, čímž překonal i oficiální zápis brazilského fenoména Pelého.



Ten mu dokonce na sociálních sítích sám gratuloval, byť příliš jednoznačnosti do věčné debaty nevnesl.

Pořád je to tak trochu hlavolam!

Vždyť už před dvěma měsíci, kdy Ronaldo vstřelil gól ve finále italského Superpoháru Neapoli, světové servery informovaly, že překonal Bicana a stal se králem všech střelců. Komise pro historii a statistiku při Fotbalové asociaci České republiky (FAČR) to však vzápětí vyvrátila s tím, že Ronaldo na Bicana pořád ztrácí ještě přes šedesát branek.

A Pelé? O něm se tenkrát skoro nemluvilo

„Poslední týdny byly plné diskusí o nejlepším střelci historie, ale já jsem se za něj až dosud nepovažoval. Z obrovského respektu k Pelému a fotbalu v jeho éře jsem pokládal za oficiální i jeho branky za výběr Sao Paola a trefu za armádní tým Brazílie,“ napsal Ronaldo na svém instagramovém účtu.

„Svět i fotbal se změnily, ale nemůžeme překrucovat historii tak, jak se nám to hodí,“ doplnil s tím, že svůj brazilský vzor překonal až teď.



Z toho vyplývá, že rekordy z dob Bicanů a dalších Ronaldo za věrohodné zrovna nepovažuje... Vynechal ovšem i sporný zápis jiného Brazilce Romária, jenž má podle mnohých údajů o dva góly víc a podle jiných zase o jeden až osm méně.

Ještě jste se neztratili?

Bicanovi řada zahraničních odborníků včetně citovaného žebříčku RSSSF připisuje 805 branek, ale po odečtení tref za amatérské týmy Rapidu Vídeň a z neoficiálních mezistátních zápasů jich má jen 759 čili méně než Ronaldo s Pelém.



Čeští historikové naopak při revizi došli ke konečnému numeru 821.

„Jde o číslo, které odpovídá dnešnímu stavu možností ověření všech údajů, jde tedy o číslo nejpřesnější možné,“ psali v lednu.

Tuzemská komise pro historii a statistiku totiž s pomocí Lubomíra Douděry, sekretáře okresního fotbalového svazu Hradec Králové, a kronikáře klubu Jiřího Rádla dohledala i góly z ročníku 1952, kdy legendární československý střelec kopal druhou ligu za Hradec.



Zároveň upravila některé cifry, například počet zásahů v domácí lize snížila ze 450 na 447, uvedla na pravou míru góly v reprezentaci (18) a vynechala branky z podzimu 1944, kdy se na českém území oficiální soutěž nehrála. Ponechala naopak zápasy za rezervu Rapidu Vídeň z ročníku 1931/32 ve druhé nejvyšší soutěži.



„Z nepřeberného množství Bicanových branek bylo potřeba vybrat jen ty oficiální, a to je velice složité,“ uvedl předseda komise Jaroslav Kolář. „Prověřili jsme veškeré údaje ligových, pohárových a mezistátních zápasů,“ poznamenal.

Tak teď to ještě vysvětlit Ronaldovi...