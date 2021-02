Rosický: Věřím, že pokud bude Vrba úspěšný, fanoušci ho přijmou. Názorově jsme jednotní

Praha Odmítl spekulace, které kolovaly v zákulisí, že by snad trenér Pavel Vrba neměl být jeho volbou. „Ne, dohoda napříč vedením nebyla složitá,“ podotkl sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický. „Já jsem přišel s tímto návrhem za panem Křetínským a on ho akceptoval.“

„Bylo to velice rychlé a hektické, ale jsem rád, že je právě Pavel Vrba naším trenérem. Umí vyhrávat a my vyhrávat chceme,“ prohlásil Rosický během mimořádné čtvrteční tiskové konference.

V průběhu dvouletého působení v roli plnohodnotného sportovního ředitele je Vrba už třetím hlavním trenérem Sparty, kterého Rosický veřejnosti představil.

Klíčovou klubovou funkci převzal ještě v době, kdy na lavičce stál Zdeněk Ščasný a po něm krátce jako dočasný kouč také asistent Michal Horňák.

V létě 2019 přišel už na Rosického popud trenér Václav Jílek, po něm Václav Kotal a nyní je ve Spartě bývalý kouč konkurenční Plzně či národního týmu Pavel Vrba.



Přitom fanoušci spíš očekávali posily, místo toho jste udělali ráznou změnu na postu trenéra. Proč?

Protože náš herní projev měl negativní tendenci. Nebylo to jednoduché rozhodnutí, nerodilo se snadno. Trenér Kotal ve Spartě odvedl dobrou práci, ale trend, který byl bohužel negativní, jsme ignorovat nemohli. A začali jsme jednat.

Budete nyní jednat i o posilách?

Máme pětadvacet fotbalistů, jsme v určité fázi našeho strategického nastavení. Pokud bychom někoho přivedli, musel by to být hráč do základní sestavy, který týmu okamžitě pomůže. Ale vemte si i situaci ve světě, stále je tady covid, finanční omezení, nejsme ve stavu, kdy bychom zaplatili za hráče třeba dva a půl milionu eur.

Jaké cíle od vás vlastně trenér Vrba dostal?

Už v minulosti jsem říkal, že veškeré kroky by měly být postupné, což platí. Chceme vytvořit tým, aby Sparta nepůsobila jako spolek individualistů. A chceme samozřejmě znovu vyhrát pohár a působit v Evropě. Důležité pro nás také je, abychom rozvíjeli mladé hráče.

Trenér Vrba ovšem v minulosti spoléhal spíš na zkušenější borce, bavili jste se o tom?

Trenér moc dobře ví, do jakého prostředí přichází a akceptuje ho. V minulosti nepracoval v klubech, kde by měl tak kvalitní mladé hráče, jako máme my. Chceme jim dávat šanci dál, ale platí, že mládí není zásluha. Otevíráme jim dveře, ale šanci si musí vybojovat.



Jak se filozofie klubu protíná s tím, čím je známý a jaký styl vyznává kouč Vrba?

Mluvili jsme společně o strategickém nastavení, které máme. Pokud se mě ptáte na herní systém či rozestavení, tak pro mě jsou mnohem důležitější herní principy a to, jak se Sparta bude prezentovat. V tom jsme s trenérem Vrbou jednotní.

Pod bývalým koučem Kotalem tým inklinoval hodně k defenzivě, i to byl jeden z důvodů k angažování nového trenéra?

Samozřejmě, že v klubu, jako je Sparta, se předvedená hra musí prolínat s výsledky. Musí být jasně viditelné součinnosti, automatismy, což zrovna trenéra Vrbu vždy zdobilo. My od něj totéž očekáváme u nás.

Když jsme zmínili trenéra Kotala: opouští klub definitivně, nebo s ním hodláte dál spolupracovat?

Momentálně odchází, ale možnost, kterou zmiňujete, jsme otevřeli. Byl bych moc rád, kdyby pan Kotal v jakékoli roli ve Spartě působil, je to velice chytrý člověk, takového v klubu chcete mít. Teď si potřebuje odpočinout, vzít si distanc od všeho, co bylo, ale určitě budeme chtít, aby se vrátil.



I fanoušci se s ním vřele loučili, zatímco trenéra Vrbu ne všichni vítali pozitivně, co na to říkáte?

Já jsem nezaznamenal, že by měl trenér Vrba v minulosti se Spartou nějaké problémy. Pokaždé o ní mluvil s respektem, byl její soupeř, to chápu, ale ve fotbale se všechno hodnotí podle výsledků. Věřím, že pokud bude úspěšný, fanoušci ho přijmou.



Může Spartu vrátit i před v posledních letech odskočenou Slavii?

V minulosti dokázal vyhrávat tituly a já doufám, že to samé dokáže i se Spartou. Principy hry, které ho vždy zdobily, se slučují s našimi. Jeho kvality jsou prokazatelné.