Neakceptovatelný výkon a navíc podvod. Paták dopískal, na tahu je disciplinárka

Nejen neakceptovatelný výkon, ale také podvod.

Patákův průšvih má další pokračování.

„Časy obou poločasů uvedené v zápise o utkání nekorespondovaly s reálným děním na hrací ploše,“ uvedl Rudolf Špoták, předseda Komise rozhodčích Řídící komise pro Čechy, pod níž ČFL, třetí nejvyšší soutěž v zemi, spadá.

Rozhodčí uvedl, že v prvním poločase přidal nad rámec řádné doby pět minut a ve druhém čtyři. Vymyšlenou penaltu pro Admiru přitom pískl v osmé minutě původně tříminutového nastavení a k její proměnění došlo dokonce až v desáté nastavené minutě...

„Vysvětlit si to neumím,“ reagoval Špoták. „A pevně věřím, že disciplinárka bude reagovat a ohodnotí to jako podvod. Nesprávné uvedení informací do zápisu o utkání bylo naprosto evidentní.“

Komise vynesla verdikty na tiskové konferenci, kterou v úterý večer na rychlo svolala do svého sídla na pražském Strahově.

Nic jiného než rázná reakce a okamžitý vyhazov sedmačtyřicetiletého sudího se očekávat nedaly. Na listině pro nižší soutěže byl Paták od roku 2016.

Miloslav Jančík @MJancik Neděle 20.8.; ČFL: FK Admira Praha - Dynamo Č. Budějovice B, v nastavení první půle odpískal penaltu rozhodčí Michal Paták. Proč asi? Padl z ní gól na 2:0. Co vy na to? A co na to @FACR_Asociace @FacrRozhodci ? #MatchFixing https://t.co/SWwoAwdBN4 oblíbit odpovědět

Do té doby patřil k nejobsazovanějším sudím v první lize, kde odřídil z pozice hlavního devátý nejvyšší počet 185 zápasů za třináct sezon.

Ještě v červnu a červenci 2016 byl jako brankový rozhodčí i na mistrovství Evropy ve Francii, vzápětí ho však z listiny pro první a druhou ligu kvůli ztrátě důvěry škrtnul Michal Listkiewicz, nový předseda komise sudích z Polska.

Mohla za to Patákova kontroverzní pověst a předchozí chyby, kvůli nimž si ve fotbalovém prostředí mimo jiné vysloužil přezdívku Řezník z Horní Břízy.

Jen pár týdnů nato přitom Paták dostal nové angažmá v Příbrami, kde na pozici sportovního manažera nahradil Romana Rogoze. Následně pískal zápasy v divizi a ve třetí lize, kde se v neděli veřejnosti po letech opět neslavně připomněl.

Všimli jste si, jak na něj fotbalisté obou týmů nevěřícně zírali, když v nezvykle dlouhém nastavení prvního poločasu po čistém souboji o míč foukl do píšťalky a ze dvou metrů nekompromisně ukazoval na penaltový puntík?

„Říkal jsem mu, ať se zeptá hráče Admiry, že taky ví, že to nebyl faul. Jeho reakce? Neptej se, nebo dostaneš žlutou kartu,“ krčil rameny „faulující“ obránce Jakub Pařízek z Českých Budějovic.

Domácí Admira, která se od počínání rozhodčího ve vlastním prohlášení distancovala, penaltu proměnila a před odchodem do kabin zvýšila vedení na 2:0.

„Pana Patáka jsem o přestávce upozornil, že vím, o co tady jde. Že není dobré, co udělal a že si myslím, že má vsazeno, nebo že je vsazeno na zápas. On mi odpověděl, ať se soustředím na naše áčko, které hraje blbě,“ svěřil se budějovický kouč Dušan Žmolík, než doplnil: „Myslíme si, že měl do poločasu padnout určitý počet branek.“

Mohutný nárůst různých vkladů na vyšší počet gólů v prvním poločase zaznamenaly i radary společností, které se soustředí právě na podezřelé sázky.

Společnost Fortuna, titulární partner první i druhé české fotbalové ligy, bude o nekalostech informovat ministerstvo financí a chystá dokonce trestní oznámení, k němuž se připojí také Fotbalová asociace České republiky (FAČR).

Ta ve svém úterním prohlášení označila utkání Admiry s rezervou Českých Budějovic bez pardonu za „zmanipulované.