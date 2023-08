Sudí Orel s Horákem si údajně před zápasem v cizině dali alkohol. Oba skončili

Co etický kodex například říká: „Rozhodčí se zdržuje veškerých osobních, telefonických i jiných kontaktů se zástupci klubů, k jejichž utkání je nominován, včetně osob s těmito kluby jakkoliv provázaným.“ „K hráčům a osobám zúčastněným na utkání se v rámci utkání chovat zdvořile a s respektem. Chovat se a vystupovat během dopravy na utkání, v průběhu utkání a při návratu z utkání tak, aby jeho chování nevyvolalo jakékoli pochybnosti o profesionálním přístupu k utkání. Zdržet se v souvislosti s utkáním konzumace alkoholu, drog a jiných omamných látek.“ „Během poločasové přestávky zamířit přímo do kabiny rozhodčích a zpět a během poločasové přestávky nekomunikovat se zástupci klubů. Po ukončení utkání se zdržovat pouze v kabině rozhodčích, vyjma plnění mediálních povinností. VAR a AVAR se po příjezdu na stadion zdržují jen v prostorech, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkce, a to v kabině rozhodčích a videooperační místnosti. VAR a AVAR se v těchto prostorách musí zdržovat po celé utkání, a to i během poločasové přestávky s výjimkou použití sociálního zařízení. Konzumovat nabídnuté občerstvení a nealkoholické nápoje pouze v prostoru kabiny rozhodčích.“ „Nad rámec standardní komunikace v rámci utkání komunikovat pouze s vedoucími družstev a pořadatelskou službou. Může přijmout jako dar suvenýr v podobě minidresu, dresu, vlaječky či obdobného drobného upomínkového předmětu. Nad rámec výše uvedeného rozhodčí nesmí přijmout jako dar vstupenky na další utkání či jakékoliv jiné další materiální či peněžní plnění.“ „V případě pokusu o kontakt jakýmkoliv funkcionářem, hráčem či členem realizačního týmu klubu nad rámec povoleného kontaktu je rozhodčí povinen tuto skutečnost podrobně zapsat do zápisu o utkání a neprodleně oznámit komisi.