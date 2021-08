Rozum zvítězil. Hráč Silný za atak na diváka potrestán nebude, Líšeň i Zbrojovka dostaly pokutu

Za stavu 1:1 vtrhli v 78. minutě na trávník dva fanoušci Zbrojovky a jeden z nich kopal do pořadatele. Silný se mu vydal na pomoc a agresora chytil kolem krku. Rozhodčí Radek Dubravský domácího útočníka za hrubé nesportovní chování vyloučil. Za Silného se postavila už v minulých dnech komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR. Podle jejího předsedy Radka Příhody sice sudí striktně podle pravidel postupoval správně, ale sám by si dovedl představit, kdyby udělil jen žlutou kartu, případně netrestal vůbec.

„Disciplinární komise nezpochybňuje rozhodnutí rozhodčího učiněné při utkání, osobní trest pro hráče v utkání byl udělen podle pravidel fotbalu. Disciplinární komise po posouzení všech dostupných videozáznamů dospěla k závěru, že hráč svým jednáním odvracel útok a bránil zdraví člena pořadatelské služby, které bylo bezprostředně ohroženo zcela nepřijatelným chováním diváka, jenž vnikl na hrací plochu,“ uvedl v tiskové zprávě předseda disciplinární komise Richard Baček.

„Hráč Silný odvrátil tento útok v mezích nutné obrany za použití ryze obranných úkonů, které neměly útočný ani mstivý či podobný charakter. Analogicky jako v trestním či přestupkovém právu proto disciplinární komise shledala, že jednání hráče nenaplnilo materiální znaky disciplinárního přečinu, a nemá tedy charakter přestupku,“ podotkl Baček.

