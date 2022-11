ONLINE: Saúdská Arábie - Mexiko 1:2, Davsárí snižuje a bere soupeři naději

Saúdské Arábii potenciálně stačí i remíza, to by ale druhé utkání (Polsko - Argentina) muselo mít vítěze. Navazuje na jediný postup z roku 1994, do turnaje vstoupila šokující výhrou 2:1 nad Argentinou, poté však podlehla Polsku 0:2.

Mexiko hrálo osmifinále sedmkrát po sobě, ale v Kataru se mu zatím nedaří. Bez branek s Polskem, potom 0:2 s Argentinou... „Dokud máme šanci, musíme se o ni porvat. Soupeř také bude potřebovat vyhrát, je to otevřené,“ burcuje kouč Gerardo Martino.